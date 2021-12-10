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Военно-промышленный курьер

Депутаты Таджикистана одобрили создание совместной с РФ системой ПВО

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Источник изображения: vpk-news.ru

Маджлиси намояндагон (нижняя палата парламента) Таджикистана ратифицировал Соглашение между Российской Федерацией и Республикой Таджикистан о создании Объединенной региональной системы противовоздушной обороны.

Представляя проект соглашения, министр обороны Таджикистана Шерали Мирзо отметил, что, учитывая растущие региональные угрозы и появление новых форм боевых действий, включая широкое использование беспилотных летательных аппаратов, в том числе террористическими и экстремистскими группами, реализация этого соглашения отвечает интересам по обеспечению безопасности воздушного пространства страны.

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Страны
Россия
Таджикистан
Проекты
БПЛА
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