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WarSpot

Южноафриканские «Грифоны» заземлились

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Источник изображения: warspot.ru

Купить военную технику — полдела, ещё нужно иметь возможность её обслуживать. Вчера, 8 декабря, портал scramble.nl сообщил о том, что весь южноафриканский парк истребителей Saab JAS39 Gripen оказался заземлён из-за задержек с контрактами на их техническое обслуживание.

«После продолжительного обсуждения между ВВС и Saab по контракту, касающемуся JAS39 Gripen, обеими сторонами были представлены предложения, которые в настоящее время рассматриваются для обеспечения того, чтобы этот вопрос был окончательно урегулирован заинтересованными сторонами. К сожалению, обсуждения заняли больше времени, чем ожидалось, что негативно сказалось на возможностях ПВО страны», — заявил Сипиве Дламини, спикер Минобороны ЮАР.

Истребитель JAS39 Gripen

Источник изображения: scramble.nl

ВВС ЮАР заказали 26 истребителей JAS39 Gripen в 1999 году, но из-за задержек платежей поставки начались только в 2008 году и продолжались четыре года. Один из самолётов позже был списан из-за аварии с двигателем. По неофициальным данным, недофинансирование на протяжении десяти лет привело к каннибализации, в результате чего около половины самолётов стали донорами запчастей, а лётный состав не имеет достаточной подготовки из-за нехватки тренажёров.

Лёгкий многоцелевой истребитель четвёртого поколения JAS 39 Gripen был разработан шведской компанией Saab в 80-е годы. Аббревиатура JAS расшифровывается как Jakt — истребитель, Attack — штурмовик, Spaning — разведчик. Первая модель истребителя (Gripen A) была принята на вооружение ВВС Швеции в 1997 году, а в 2016 году производитель представил новейшую версию самолёта — Gripen E. На сегодняшний день истребители JAS 39 Gripen поставляются на экспорт и состоят на вооружении ВВС Венгрии, Чехии, ЮАР, Таиланда, Бразилии и других стран.

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  • В новости упоминаются
Страны
Бразилия
Венгрия
Таиланд
Чехия
Швеция
ЮАР
Продукция
Gripen NG
Компании
SAAB
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