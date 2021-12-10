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ЦАМТО

Ростех будет обучать пилотов вертолетов Ми-38 на специальном тренажере

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В кабине Ми-38
В кабине Ми-38.
Источник изображения: © Егор Алеев/ТАСС

ЦАМТО, 9 декабря. Холдинг "Вертолеты России" Госкорпорации Ростех будет обучать пилотов управлению вертолетом Ми-38 на специальном тренажере, способном имитировать любые погодные условия, вибрацию и звуки работающей машины.

На установленном на Казанском заводе симуляторе смогут проходить подготовку на новый тип воздушного судна экипажи российских и иностранных заказчиков.

Тренажер соответствует третьей категории по нормам ИКАО (FTD-3), что позволяет переучивать на нем пилотов и периодически проводить тренажерную подготовку.

"Сегодня на Казанском вертолетном заводе установлены тренажеры всех типов вертолетов, выпускаемых предприятием – Ми-8, "Ансат" и теперь Ми-38. Новое оборудование не только позволяет имитировать любую погоду, в том числе сложные метеоусловия, но и оснащено виброакустической платформой, передающей звуки и вибрации работающей машины. Учащиеся смогут "летать" над Казанью и горно-лесистой местностью Адлера. Ожидаем, что одними из первых к обучению приступят представители зарубежного эксплуатанта", – сообщили в авиационном кластере Ростеха.

Также тренажер позволяет обучать пилотированию в двух вариантах: командир слева и командир справа в зависимости от потребностей заказчика.

"Вертолет Ми-38 упрочняет свое положение на рынке, мы ожидаем увеличения спроса на данную машину в гражданском сегменте. В частности, речь идет о варианте исполнения Ми-38 с пассажирским салоном на 30 кресел – эта модификация была впервые представлена в 2021 году. Соответственно, вырастет и потребность в переобучении экипажей на новый тип воздушного судна. Авиационный учебный центр КВЗ уже подготовил программу теоретического обучения по Ми-38, а теперь заказчикам будут доступны также услуги тренажерной подготовки", – отметил генеральный директор холдинга "Вертолеты России" Николай Колесов.

В ближайшее время в Росавиацию будет направлен пакет документов для сертификации тренажера и согласована программа тренажерной подготовки. На данный момент Авиационный учебный центр КВЗ может обучать на новом симуляторе экипажи госавиации и иностранных заказчиков.

Авиационный учебный центр Казанского вертолетного завода был создан в 1995 году. За более чем 20-летнюю историю работы центра здесь прошли обучение почти 9000 специалистов. В центре проводятся курсы переподготовки и повышения квалификации специалистов летного и инженерно-технического состава. Преподаватели постоянно совершенствуют свои навыки и проходят стажировку в ведущих учебных центрах России, а также за рубежом, обладают именными сертификатами авиационных компаний-производителей.

Сообщение размещено в открытом доступе на сайте ГК "Ростех".

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