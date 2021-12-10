Участие иностранных воинских контингентов планируется на учениях "Восток-2022"

Военнослужащие на основном боевом танке Type 99 НОАК на забайкальском полигоне "Цугол" во время военных маневров российских и китайских вооруженных сил "Восток-2018".

Маневры пройдут в сентябре 2022 года

МОСКВА, 9 декабря. /ТАСС/. Иностранные воинские контингенты планируется пригласить на стратегическое командно-штабное учение "Восток-2022", которое пройдет в сентябре 2022 года, сообщил начальник Генерального штаба Вооруженных сил РФ Валерий Герасимов.

"В следующем году основным мероприятием подготовки вооруженных сил станет стратегическое командно-штабное учение "Восток-2022", которое пройдет в сентябре. На это учение планируется пригласить воинские контингенты иностранных государств", - сказал Герасимов на брифинге перед военными атташе иностранных государств в четверг.

По его словам, важнейшим мероприятием подготовки в этом году стало совместное стратегическое учение вооруженных сил Белоруссии и России "Запад-2021", "в ходе которого был проработан вариант совместных действий по отражению агрессии против Союзного государства".

"Результаты учения показали высокий уровень подготовки штабов и войск, их способность успешно справляться с поставленными задачами по обеспечению военной безопасности наших стран", - сообщил Герасимов.