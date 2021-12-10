Начальник Генштаба ВС РФ считает, что блок AUKUS дестабилизирует ситуацию в регионе

Это создает предпосылки для распространения ядерных технологий за счет создания в Австралии атомного подводного флота, отметил Валерий Герасимов

МОСКВА, 9 декабря. /ТАСС/. Начальник Генштаба Вооруженных сил РФ Валерий Герасимов назвал создание блока AUKUS дестабилизирующим фактором в Азиатско-Тихоокеанском регионе (АТР), поскольку это создает предпосылки для распространения ядерных технологий за счет создания в Австралии атомного подводного флота.

"Создание блоков с явной направленностью против другого государства является дестабилизирующим фактором. Блок AUKUS (США, Великобритания и Австралия) создает предпосылки для распространения ядерных технологий. Создание атомного подводного флота Австралии может стать новым этапом борьбы за региональное доминирование не только в Азиатско-Тихоокеанском, но и в других регионах мира", - сказал Герасимов на брифинге перед военными атташе иностранных государств в четверг. Он отметил, что Минобороны России проводит активное взаимодействие с партнерами в АТР.

"В этом году приняли участие в совещаниях министров обороны государств - участников АСЕАН и диалоговых партнеров ("СМОА плюс"), а также в мероприятиях по безопасности в рамках Регионального форума АСЕАН", - сказал начальник Генштаба.

При этом он подчеркнул, что РФ выступает "за многосторонние механизмы обеспечения безопасности в регионе с учетом интересов всех государств".