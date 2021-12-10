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ТАСС

Герасимов заявил, что испытания ракетного комплекса "Циркон" успешно завершаются

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Запуск гиперзвуковой крылатой ракеты "Циркон" с фрегата "Адмирал Горшков"
Запуск гиперзвуковой крылатой ракеты "Циркон" с фрегата "Адмирал Горшков".
Источник изображения: © Пресс-служба Минобороны РФ/ТАСС

Подтверждена возможность стрельбы гиперзвуковой ракетой как с надводного корабля, так и с атомной подводной лодки из подводного положения, отметил начальник Генерального штаба Вооруженных сил РФ

МОСКВА, 9 декабря. /ТАСС/. Испытания корабельного ракетного комплекса "Циркон" успешно завершаются, сообщил начальник Генерального штаба Вооруженных сил РФ Валерий Герасимов на брифинге перед военными атташе иностранных государств в четверг.

"Успешно завершаются испытания корабельного ракетного комплекса "Циркон", в рамках которых подтверждена возможность стрельбы гиперзвуковой ракетой как с надводного корабля, так и с атомной подводной лодки из подводного положения", - сказал Герасимов.

По его словам, возможности ВМФ в ближней и дальней морских зонах "наращивались за счет поставок современных подводных лодок и надводных кораблей".

"В августе этого года проведена закладка шести новых кораблей для Военно-морского флота", - сказал Герасимов.

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Страны
Россия
Продукция
Циркон-С 3М22
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Герасимов Валерий
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