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ТАСС

Герасимов: военные РФ в Карабахе сосредоточены на восстановлении мирной жизни в регионе

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Концерт на блокпосту российских миротворцев в Карабахе
Концерт на блокпосту российских миротворцев в Карабахе.
Источник изображения: © РИА Новости, Валерий Мельников

Среди основных задач, по словам начальника Генштаба ВС РФ, разминирование местности и объектов, возвращение военнопленных и удерживаемых лиц, поиск тел погибших, обеспечение безопасности доставки гуманитарных грузов и реализация инфраструктурных проектов

МОСКВА, 9 декабря. /ТАСС/. Российские военнослужащие в рамках миротворческой операции на территории Нагорного Карабаха сосредоточены сейчас на возвращении пленных, реализации инфраструктурных проектов и решении других гуманитарных задач, сообщил начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов.

"Кроме контроля прекращения огня и всех военных действий, усилия наших миротворцев сосредоточены на восстановлении мирной жизни в регионе, при этом успешно решаются гуманитарные задачи", - сказал Герасимов в четверг на брифинге перед военными атташе иностранных государств.

Основными из этих задач он назвал "разминирование местности и объектов, возвращение военнопленных и удерживаемых лиц, поиск тел погибших, обеспечение безопасности доставки гуманитарных грузов и реализацию инфраструктурных проектов".

"Российские вооруженные силы продолжают выполнять миротворческие задачи в Нагорном Карабахе. Более года назад удалось остановить кровопролитную войну и создать условия для восстановления мира в регионе. В целях снижения напряженности и соблюдения режима прекращения огня российскими миротворцами организовано дежурство на наблюдательных постах и патрулирование района проведения миротворческой операции", - сказал Герасимов.

Он также напомнил, что "дополнительно для контроля за прекращением огня и всех военных действий с января этого года в Агдамском районе Азербайджана функционирует совместный российско-турецкий центр".

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