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РИА Новости

Глава Генштаба Герасимов: ВВС США отрабатывают применение крылатых ракет у границ России

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AGM-183A
Военные охраняют авиационную гиперзвуковую крылатую ракету быстрого реагирования AGM-183A.
Источник изображения: U.S. Air Force/Reuters

МОСКВА, 9 дек – РИА Новости. Стратегическая авиация США гораздо чаще стала появляться в непосредственной близости от восточных рубежей России, отрабатывая выход на рубеж применения крылатых ракет, сообщил начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов на брифинге перед зарубежными военными атташе.

"В последнее время отмечается значительное увеличение количества полетов стратегической авиации США непосредственно у восточных рубежей России. В ходе этих мероприятий экипажи американских бомбардировщиков также отрабатывают выход на рубеж применения крылатых ракет с нанесением условного ракетного удара", - сказал Герасимов в четверг. По его словам, во всех случаях российская противовоздушная оборона "своевременно обнаруживает такие цели и осуществляет меры по предотвращению инцидентов".

Как ранее рассказал министр обороны Сергей Шойгу, над Охотским морем стратегическая авиация ВВС США выполнила 22 полета против всего 3 полетов двумя годами ранее.

По его оценке, активность стратегической авиации США у восточной границы России "создают угрозу не только России, но и Китаю", что делает российско-китайскую координацию "стабилизирующим фактором в мировых делах".

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Герасимов Валерий
Шойгу Сергей
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