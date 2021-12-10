Стратегическое командно-штабное учение "Восток-2022" пройдет в сентябре

Вертолеты Ка-52 во время учений Тихоокеанского флота.

МОСКВА, 9 дек – РИА Новости. Основным мероприятием подготовки Вооружённых сил РФ в 2022 году станет стратегическое командно-штабное учение "Восток-2022", которое пройдёт в сентябре, сообщил начальник Генерального штаба Вооружённых сил РФ Валерий Герасимов.

"В следующем году основным мероприятием подготовки Вооружённых сил станет стратегическое командно-штабное учение "Восток-2022", которое пройдёт в сентябре. На это учение планируется пригласить воинские контингенты иностранных государств", - сказал Герасимов на брифинге перед военными атташе иностранных государств.

По его словам, важнейшим мероприятием подготовки в этом году стало совместное стратегическое учение вооружённых сил Белоруссии и России "Запад-2021", "в ходе которого был проработан вариант совместных действий по отражению агрессии против Союзного государства".

"Результаты учения показали высокий уровень подготовки штабов и войск, их способность успешно справляться с поставленными задачами по обеспечению военной безопасности наших стран", - сообщил Герасимов.

Ранее Тихоокеанский флот сообщал, что уже начал подготовку к учению "Восток-2022".