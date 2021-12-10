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РИА Новости

Глава Генштаба Герасимов: возможности ВДВ наращиваются с учётом напряжённости у границы

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Показательные выступления разведывательной роты ВДВ на военно-патриотическом празднике "Открытое небо" на аэродроме "Северный" в Иванове
Показательные выступления разведывательной роты ВДВ на военно-патриотическом празднике "Открытое небо" на аэродроме "Северный" в Иванове.
Источник изображения: © РИА Новости / Варвара Гертье

МОСКВА, 9 дек - РИА Новости. Боевые возможности Воздушно-десантных войск наращиваются с учётом роста напряжённости вблизи государственной границы России, сообщил в четверг начальник Генерального штаба Вооружённых сил РФ Валерий Герасимов на брифинге перед военными атташе иностранных государств.

"В этом году сформированы два десантно-штурмовых полка. В боевых соединениях и воинских частях осуществляется формирование подразделений радиоэлектронной борьбы и беспилотной авиации. Высокими темпами идет переоснащение на современные образцы вооружения и военной техники, в том числе на БМД-4М, БТР-МДМ", - сказал Герасимов.

По его словам, возможности ВДВ, являющиеся основой сил быстрого реагирования, наращиваются, "учитывая увеличение очагов нестабильности вблизи нашей границы".

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Страны
Россия
Продукция
БМД-4
БТР-МДМ Ракушка-М
Компании
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Персоны
Герасимов Валерий
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