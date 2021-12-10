Войти
Известия.ru

Аналитики предсказали конец эпохи свободных денег в мире

484
0
0
Источник изображения: Фото: ТАСС/CTK/Petr Malina

В 2022 году главными трендами, которые могут оказать влияние на макроэкономику, станет конец эпохи свободных денег на фондовых рынках и превращение космоса в новый «Дикий Запад». Об этом сообщает РБК со ссылкой на доклад Deutsche Bank «Десять главных тем 2022 года» в четверг, 9 декабря.

Среди прочего аналитики предсказали появление цифровых валют центральных банков, а также избыток запасов товаров. Они считают, что, несмотря на опасения, связанные с новыми штаммами коронавируса, в новом году мировой экономике не грозит стагфляция. Стратеги банка описывают складывающийся тренд термином «гроуфляция» (growthflation) — сочетание высоких темпов роста с высокой инфляцией. В то же время они отмечают, что рост цен будут поддерживать так называемые вертолетные деньги — средства, направленные на поддержку населения во время пандемии.

Эксперты полагают, что борьба с COVID-19 будет успешной. Среди причин — расширение доступности вакцин, появление лекарств от коронавируса.

В Deutsche Bank ждут быстрого восстановления рынка труда, темпы роста которого называют гиперзвуковым. При этом они указали, что обычно для восстановления рынка труда после рецессии требуется от четырех до семи лет. Так, в США уровень безработицы вернулся к уровню в 4,2% по сравнению с 3,5% до пандемии, во Франции и Испании уровень занятости уже выше, чем в период до коронавируса.

С другой стороны, рынок труда с большим спросом на рабочую силу и вытекающим из этого ростом зарплат становится еще одним инфляционным фактором, посетовали эксперты.


Во внешней политике центральной темой обсуждения в 2022 году аналитики назвали проблему милитаризации космоса. Они указали, что многие страны видят космос как «Дикий Запад», но существующих сейчас договоров недостаточно для появления новых видов технологий и вооружения.

3 декабря директор-распорядитель Международного валютного фонда (МВФ) Кристалина Георгиева заявила на онлайн-форуме Reuters Next, что новый штамм коронавируса «Омикрон» может затормозить ранее прогнозируемые темпы экономического роста в мире. По ее словам, в сложившихся условиях США должны бросить все силы на борьбу с инфляцией, что для других стран необязательно.

В конце ноября президент России Владимир Путин, выступая на форуме «ВТБ Капитал» «Россия зовет!», сообщил, что темпы восстановления мировой экономики под вопросом из-за «Омикрона». Он подчеркнул, что влияние пандемии на инвестиционные, деловые, кооперационные связи очень большое, как и на всю глобальную экономику.

1 ноября зампостпреда России при отделении ООН в Женеве Андрей Белоусов, выступая в первом комитете Генеральной Ассамблеи всемирной организации заявил, что в последнее время растет угроза превращения космического пространства в арену вооруженного противостояния.

В декабре прошлого года в США заявили, что космос становится потенциальной ареной боевых действий между Вашингтоном и его противниками, поэтому он должен быть готов отразить агрессию в космосе. Москва неоднократно называла недопустимой милитаризацию космического пространства. Так, в апреле глава МИД России Сергей Лавров напомнил, что РФ выступает за начало переговоров по разработке международного инструмента, запрещающего размещать любые виды вооружений в космосе.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Испания
Россия
США
Франция
Компании
ООН
Персоны
Лавров Сергей
Путин Владимир
Похожие новости
07.07.2020
Печат (Сербия): как Москва разделяет НАТО
01.04.2019
Удар по Палестине: Израиль подключил танки
19.11.2018
США берут Европу в заложники
30.10.2015
Cтратегический поворот на Ближнем Востоке ("Le Monde diplomatique", Франция)
22.09.2015
Латакия против Инджирлика ("Cumhuriyet", Турция)
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 10.12 13:39
  • 60
США согласны со Столтенбергом о недопустимости влияния РФ в вопросе расширения НАТО
  • 10.12 13:36
  • 135
Постпред РФ при международных организациях в Вене Ульянов назвал ненормальным отказ AUKUS предоставить данные о союзе
  • 10.12 13:30
  • 228
Болгария откажется от российского обслуживания МиГ-29
  • 10.12 13:14
  • 43
Лидер эфиопского региона Тыграй заявил о ракетном обстреле столицы соседней Эритреи
  • 10.12 12:54
  • 124
Jyllands-Posten (Дания): дрон против танка. Кто выиграет войну будущего?
  • 10.12 12:50
  • 141
Активизация модернизации: русский танк Т-90 — бронированный убийца (The National Interest, США)
  • 10.12 12:42
  • 33
Серийные поставки ЗРК С-500 в войска начнутся в 2021 году
  • 10.12 11:08
  • 1
Американскому беспилотнику Mojave не понадобятся взлетно-посадочные полосы
  • 10.12 11:02
  • 1
Поставки в США самолетов-амфибий Бе-200 пока невозможны - коллегия ВПК
  • 10.12 10:53
  • 2
Стало известно о ходе разработки ударного дрона "Охотник"
  • 10.12 10:31
  • 4
Нигерия предложила России создать рабочую группу по проработке вопросов о возможных поставках вооружений
  • 10.12 08:00
  • 12
Путин подписал закон о полномочиях Роскосмоса в сфере строительства инфраструктуры
  • 10.12 06:47
  • 3
Российские военные после 2023 года получат более 40 танков "Армата" - коллегия ВПК
  • 10.12 05:15
  • 299
Украина проработает достройку «Владимира Великого» за миллиард долларов
  • 10.12 05:06
  • 54
The National Interest (США): российский танк Т-80 — это не шутка