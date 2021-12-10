Глава Генштаба Герасимов: ведутся работы по созданию новых образцов бронетанковой техники

Отработка сопровождения гуманитарной помощи в рамках миротворческих учений стран ОДКБ "Нерушимое братство - 2021" на полигоне Казанского высшего танкового командного Краснознаменного училища в Татарстане.

МОСКВА, 9 дек – РИА Новости. В оснащении Сухопутных войск РФ особое внимание уделяется поставкам современных средств управления, разведки, радиоэлектронной борьбы и огневого поражения, заявил начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов на брифинге для зарубежных военных атташе.

"Для повышения ударных возможностей, маневренности и автономности общевойсковых соединений ведутся работы по созданию принципиально новых образцов бронетанковой техники на унифицированных платформах "Армата", "Курганец" и "Бумеранг", - сказал Герасимов в четверг.

По его словам, "перспективные образцы военной техники оснащаются комплексами вооружения повышенной огневой мощи, бортовое оборудование создается по принципу открытой архитектуры, обеспечивающей их дальнейшую модернизацию".

"Вся создаваемая техника имеет возможность интеграции в единое информационное пространство Вооруженных сил", - отметил Герасимов.