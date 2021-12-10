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РИА Новости

Первый отечественный сервопривод для управления беспилотниками разработали в России

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Беспилотные летательные аппараты Zala
Беспилотные летательные аппараты Zala.
Источник изображения: © РИА Новости / Наталья Селиверстова

МОСКВА, 9 дек - РИА Новости. Концерн "Радиоэлектронные технологии" (КРЭТ, входит в Ростех) разработал первый отечественный сервопривод для управления беспилотниками, в том числе при экстремальных температурах, сообщил журналистам в четверг исполнительный директор "Ростеха" Олег Евтушенко.

Электромеханический рулевой привод СП-50-60 предназначен для передачи управляющего воздействия на аэродинамические поверхности или другие механизмы беспилотников. Сервоприводы используют отрицательную обратную связь, то есть могут автоматически поддерживать изначально заданные параметры работы машин.

"КРЭТ разработал сервопривод для управления беспилотными летательными аппаратами. Устройство превосходит зарубежные образцы по характеристикам и может быть использовано, в том числе для перспективных БПЛА вертолетного и самолетного типа. Среди преимуществ устройства – повышенная точность позиционирования, энергоэффективность и рекордный рабочий диапазон температур от -60 до +55 градусов Цельсия", - сказал Евтушенков.

"Потребность в приводах с такими техническими характеристиками – не менее 100 штук в год. В настоящий момент КРЭТ завершает испытания и планирует начать серийный выпуск в 2022 году", - добавил топ-менеджер.

Данное изделие стало победителем седьмой Национальной премии в области передовых технологий "Приоритет-2021" в номинации "Военно-промышленный комплекс".

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Страны
Россия
Компании
КРЭТ
Проекты
БПЛА
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