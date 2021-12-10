Первый отечественный сервопривод для управления беспилотниками разработали в России

МОСКВА, 9 дек - РИА Новости. Концерн "Радиоэлектронные технологии" (КРЭТ, входит в Ростех) разработал первый отечественный сервопривод для управления беспилотниками, в том числе при экстремальных температурах, сообщил журналистам в четверг исполнительный директор "Ростеха" Олег Евтушенко.
Электромеханический рулевой привод СП-50-60 предназначен для передачи управляющего воздействия на аэродинамические поверхности или другие механизмы беспилотников. Сервоприводы используют отрицательную обратную связь, то есть могут автоматически поддерживать изначально заданные параметры работы машин.
"Потребность в приводах с такими техническими характеристиками – не менее 100 штук в год. В настоящий момент КРЭТ завершает испытания и планирует начать серийный выпуск в 2022 году", - добавил топ-менеджер.
Данное изделие стало победителем седьмой Национальной премии в области передовых технологий "Приоритет-2021" в номинации "Военно-промышленный комплекс".