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РИА Новости

Герасимов назвал обострение проблем безопасности в мире ключевым аспектом для развития ВС

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Начальник Генерального штаба Вооруженных сил России Валерий Герасимов
Начальник Генерального штаба Вооруженных сил России Валерий Герасимов.
Источник изображения: © Пресс-служба Минобороны РФ

МОСКВА, 9 дек - РИА Новости. Обострение проблем безопасности в мире является ключевым фактором, который влияет на развитие российских Вооруженных сил (ВС), заявил начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов.

"Коротко остановлюсь на ключевых аспектах, которые определяют деятельность Вооруженных сил. Основным фактором, влияющим на ее направленность, является обострение проблем глобальной и региональной безопасности", - сказал Герасимов на брифинге перед военными атташе иностранных государств в четверг.

По оценке военачальника, "прежде всего, нарастанию напряженности в мире способствуют деструктивная внешняя политика ряда государств, расширение масштабов терроризма и радикального экстремизма, а также продолжающийся глобальный экономический спад на фоне распространения коронавирусной инфекции".

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Страны
Россия
Компании
Минoбороны РФ
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Герасимов Валерий
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