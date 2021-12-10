"Алмаз-Антей" создает устройство, преобразующее углеродные топлива в электрическую энергию

Лабораторный образец изделия мощностью 1 кВт уже проходит испытания

Москва. 9 декабря. ИНТЕРФАКС - Концерн ВКО "Алмаз-Антей" в сотрудничестве с рядом вузов и научных организаций приступил к научно-исследовательским работам, связанным с получением электрической энергии из углеводородных топлив без применения электромеханических устройств, сообщает пресс-служба концерна.

"Конечной целью проекта является создание устройства, преобразующего природный газ, бензин и/или дизельное топливо в электроэнергию электрохимическим способом, - без применения генераторов, двигателей внутреннего сгорания и аналогичных устройств. В качестве предпочтительного топлива в рамках НИР рассматривается природный газ", - сказано в сообщении, распространенном в четверг.

По информации пресс-службы, готовое устройство будет состоять из двух частей. Первая часть - блок или агрегат, который будет преобразовывать углеводородное топливо в водород. В активе холдинга уже есть несколько ноу-хау, которые лягут в основу этой части проекта. Вторая часть - топливный элемент: получение электрической энергии из водорода. Сопутствующим продуктом в рамках этой части проекта может стать сеть заправочных станций (водородное топливо).

"Ожидаемый КПД всего устройства - 40 %, мощность - около 10 кВт. Готовое изделие при работе будет выделять в окружающую среду минимальное количество тепла, а по уровню шума встанет в один ряд с бытовыми электроприборами", - сказано в пресс-релизе.

Сообщается, что цена такого блока будет сравнительно невысокой, сопоставимой с классическими электромеханическими устройствами. Образец с озвученными характеристиками увидит свет в течение ближайших трех лет. При этом объем финансовых затрат на разработку не превысит 40 млн рублей, а расчетная себестоимость изделия ожидается на уровне, позволяющем организовать его крупносерийное производство.

"На сегодня уже создан лабораторный образец изделия мощностью 1 кВт", - информирует пресс-служба.