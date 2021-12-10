Войти
Интерфакс-АВН

"Алмаз-Антей" создает устройство, преобразующее углеродные топлива в электрическую энергию

514
0
+2
Вывеска ОАО "Концерн ПВО "Алмаз-Антей""
Вывеска ОАО "Концерн ПВО "Алмаз-Антей"".
Источник изображения: © РИА Новости / Артем Житенев

Лабораторный образец изделия мощностью 1 кВт уже проходит испытания

Москва. 9 декабря. ИНТЕРФАКС - Концерн ВКО "Алмаз-Антей" в сотрудничестве с рядом вузов и научных организаций приступил к научно-исследовательским работам, связанным с получением электрической энергии из углеводородных топлив без применения электромеханических устройств, сообщает пресс-служба концерна.

"Конечной целью проекта является создание устройства, преобразующего природный газ, бензин и/или дизельное топливо в электроэнергию электрохимическим способом, - без применения генераторов, двигателей внутреннего сгорания и аналогичных устройств. В качестве предпочтительного топлива в рамках НИР рассматривается природный газ", - сказано в сообщении, распространенном в четверг.

По информации пресс-службы, готовое устройство будет состоять из двух частей. Первая часть - блок или агрегат, который будет преобразовывать углеводородное топливо в водород. В активе холдинга уже есть несколько ноу-хау, которые лягут в основу этой части проекта. Вторая часть - топливный элемент: получение электрической энергии из водорода. Сопутствующим продуктом в рамках этой части проекта может стать сеть заправочных станций (водородное топливо).

"Ожидаемый КПД всего устройства - 40 %, мощность - около 10 кВт. Готовое изделие при работе будет выделять в окружающую среду минимальное количество тепла, а по уровню шума встанет в один ряд с бытовыми электроприборами", - сказано в пресс-релизе.

Сообщается, что цена такого блока будет сравнительно невысокой, сопоставимой с классическими электромеханическими устройствами. Образец с озвученными характеристиками увидит свет в течение ближайших трех лет. При этом объем финансовых затрат на разработку не превысит 40 млн рублей, а расчетная себестоимость изделия ожидается на уровне, позволяющем организовать его крупносерийное производство.

"На сегодня уже создан лабораторный образец изделия мощностью 1 кВт", - информирует пресс-служба.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Компании
Алмаз-Антей
Похожие новости
27.07.2018
Сердюков — РБК: «10–15 лет назад такого и во сне нельзя было представить»
29.07.2013
Блеск и нищета судпрома
27.10.2010
Мировой ВПК сегодня и завтра
12.03.2010
19 марта 2010 года ОАО «ГСКБ «Алмаз-Антей» имени А.А. Расплетина проводит выездную научно-техническую конференцию молодых специалистов на тему «Направления создания средств воздушно-космической обороны»
28.02.2007
Систему зенитно-ракетного оружия пятого поколения создадут на "Алмазе"
28.02.2007
Военно-промышленная комиссия обсудит вопросы создания комплексов, совмещающих средства ПВО, ПРО и космической обороны - Иванов
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 10.12 13:36
  • 135
Постпред РФ при международных организациях в Вене Ульянов назвал ненормальным отказ AUKUS предоставить данные о союзе
  • 10.12 13:32
  • 59
США согласны со Столтенбергом о недопустимости влияния РФ в вопросе расширения НАТО
  • 10.12 13:30
  • 228
Болгария откажется от российского обслуживания МиГ-29
  • 10.12 13:14
  • 43
Лидер эфиопского региона Тыграй заявил о ракетном обстреле столицы соседней Эритреи
  • 10.12 12:54
  • 124
Jyllands-Posten (Дания): дрон против танка. Кто выиграет войну будущего?
  • 10.12 12:50
  • 141
Активизация модернизации: русский танк Т-90 — бронированный убийца (The National Interest, США)
  • 10.12 12:42
  • 33
Серийные поставки ЗРК С-500 в войска начнутся в 2021 году
  • 10.12 11:08
  • 1
Американскому беспилотнику Mojave не понадобятся взлетно-посадочные полосы
  • 10.12 11:02
  • 1
Поставки в США самолетов-амфибий Бе-200 пока невозможны - коллегия ВПК
  • 10.12 10:53
  • 2
Стало известно о ходе разработки ударного дрона "Охотник"
  • 10.12 10:31
  • 4
Нигерия предложила России создать рабочую группу по проработке вопросов о возможных поставках вооружений
  • 10.12 08:00
  • 12
Путин подписал закон о полномочиях Роскосмоса в сфере строительства инфраструктуры
  • 10.12 06:47
  • 3
Российские военные после 2023 года получат более 40 танков "Армата" - коллегия ВПК
  • 10.12 05:15
  • 299
Украина проработает достройку «Владимира Великого» за миллиард долларов
  • 10.12 05:06
  • 54
The National Interest (США): российский танк Т-80 — это не шутка