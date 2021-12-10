Российский бронированный "Тайфун" назвали одним из лучших в своем классе

Российская колесная бронемашина с усиленной противоминной защитой "Тайфун-К" признана иностранными военными экспертами одной из лучших в своем классе.

Как отмечает Oryxspioenkop, многоцелевой бронированный автомобиль броневик имеет высокую степень защиты от наземных мин, так как десант находится в бронированном отделении с V-образным корпусом для снижения вреда от ударной взрывной волны. Кроме того, экипаж из двух человек и 16 десантников размещаются в амортизирующих креслах, которые защищают от кинетического удара и травм. Ранее сообщалось, что машина выдерживает подрыв 8 килограммов тротила.

Видеокамеры установлены спереди, сзади и по бокам вдоль бронеавтомобиля "Тайфун-К", что позволяет наблюдать за общей обстановкой вокруг без необходимости покидать безопасное транспортное средство, а также управлять бронированным автомобилем в случае, если лобовое стекло было повреждено пулями.

Шестнадцать десантников загружаются и высаживаются по пандусу в задней части автомобиля, а на крыше в общей сложности установлено семь люков для экстренной эвакуации.

"Броня КАМАЗа-63968 обеспечивает всестороннюю защиту от бронебойных патронов калибра 14,5 мм, что делает его одним из лучших защищенных автомобилей в своем классе", - сообщает издание.

Необходимо также отметить, что помимо амбразур для стрельбы в защищенной капсуле на "Тайфуне-К" предусмотрена установка дистанционно управляемого пулеметного модуля. Несмотря на вес в 16 тонн автомобиль может разгоняться до 100 километров в час.

Николай Грищенко