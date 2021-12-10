F-35B: искупался, и хватит

Британцы нашли и подняли с морского дна затонувший истребитель F-35B. Самолёт упал с авианосца HMS Queen Elizabeth в ноябре из-за попавшего в воздухозаборник дождевика.

Как сообщает газета The Sun, самолёт был обнаружен спустя две недели поисков на глубине около 1 мили. Столь длительное время понадобилось из-за того, что истребитель за счёт своей конструкции планировал в воде и существенно отдалился от места падения. Ещё неделя ушла на разработку операции по поднятию самолёта со дна и сбору обломков.

Взлёт F-35B с палубы HMS Queen Elizabeth Источник изображения: royalnavy.mod.uk

В конце ноября в сети появилось видео падения F-35B с борта авианосца HMS Queen Elizabeth, а позже было сообщено о том, что моряка, снявшего происшествие, арестовали. Поднятый самолёт отправили в порт «союзной страны», а после чего его транспортируют в Великобританию. В операции по поиску и поднятию истребителя также участвовали итальянские и американские корабли.

F-35B Lightning II — одна из трёх модификаций новейшего истребителя-бомбардировщика F-35. Ключевая особенность F-35B — возможность вертикального взлёта и посадки, что позволяет использовать эти самолёты на вертолётоносцах и универсальных десантных кораблях, имеющих лётную палубу.