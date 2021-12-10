Войти
WarSpot

F-35B: искупался, и хватит

557
0
0
Источник изображения: warspot.ru

Британцы нашли и подняли с морского дна затонувший истребитель F-35B. Самолёт упал с авианосца HMS Queen Elizabeth в ноябре из-за попавшего в воздухозаборник дождевика.

Как сообщает газета The Sun, самолёт был обнаружен спустя две недели поисков на глубине около 1 мили. Столь длительное время понадобилось из-за того, что истребитель за счёт своей конструкции планировал в воде и существенно отдалился от места падения. Ещё неделя ушла на разработку операции по поднятию самолёта со дна и сбору обломков.

Взлёт F-35B с палубы HMS Queen Elizabeth

Источник изображения: royalnavy.mod.uk

В конце ноября в сети появилось видео падения F-35B с борта авианосца HMS Queen Elizabeth, а позже было сообщено о том, что моряка, снявшего происшествие, арестовали. Поднятый самолёт отправили в порт «союзной страны», а после чего его транспортируют в Великобританию. В операции по поиску и поднятию истребителя также участвовали итальянские и американские корабли.

F-35B Lightning II — одна из трёх модификаций новейшего истребителя-бомбардировщика F-35. Ключевая особенность F-35B — возможность вертикального взлёта и посадки, что позволяет использовать эти самолёты на вертолётоносцах и универсальных десантных кораблях, имеющих лётную палубу.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Великобритания
Италия
США
Продукция
F-35
F-35B
HMS Queen Elizabeth
Проекты
Авианосец
Похожие новости
09.12.2021
Разбившийся британский F-35 подняли со дна Средиземного моря
14.05.2021
Итальянская судьба F-35B
19.08.2015
В небе меньше, но лучше — часть II
17.12.2014
Тренажеры: один раз – еще не ас
11.08.2010
Психическая атака
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 10.12 13:36
  • 135
Постпред РФ при международных организациях в Вене Ульянов назвал ненормальным отказ AUKUS предоставить данные о союзе
  • 10.12 13:32
  • 59
США согласны со Столтенбергом о недопустимости влияния РФ в вопросе расширения НАТО
  • 10.12 13:30
  • 228
Болгария откажется от российского обслуживания МиГ-29
  • 10.12 13:14
  • 43
Лидер эфиопского региона Тыграй заявил о ракетном обстреле столицы соседней Эритреи
  • 10.12 12:54
  • 124
Jyllands-Posten (Дания): дрон против танка. Кто выиграет войну будущего?
  • 10.12 12:50
  • 141
Активизация модернизации: русский танк Т-90 — бронированный убийца (The National Interest, США)
  • 10.12 12:42
  • 33
Серийные поставки ЗРК С-500 в войска начнутся в 2021 году
  • 10.12 11:08
  • 1
Американскому беспилотнику Mojave не понадобятся взлетно-посадочные полосы
  • 10.12 11:02
  • 1
Поставки в США самолетов-амфибий Бе-200 пока невозможны - коллегия ВПК
  • 10.12 10:53
  • 2
Стало известно о ходе разработки ударного дрона "Охотник"
  • 10.12 10:31
  • 4
Нигерия предложила России создать рабочую группу по проработке вопросов о возможных поставках вооружений
  • 10.12 08:00
  • 12
Путин подписал закон о полномочиях Роскосмоса в сфере строительства инфраструктуры
  • 10.12 06:47
  • 3
Российские военные после 2023 года получат более 40 танков "Армата" - коллегия ВПК
  • 10.12 05:15
  • 299
Украина проработает достройку «Владимира Великого» за миллиард долларов
  • 10.12 05:06
  • 54
The National Interest (США): российский танк Т-80 — это не шутка