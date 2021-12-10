Экипажи «Искандеров» провели практические занятия в Приморье

Расчеты оперативно-тактических ракетных комплексов «Искандер-М» общевойсковой армии Восточного военного округа (ВВО), дислоцированной в Приморском крае, на одном из полигонов приняли участие в практической тренировке с выполнением задач по подготовке, нанесению и управлению ракетными ударами.

Об этом сказали в Минобороны.

В ходе занятия ракетчики совершили многокилометровые марши в основные и запасные позиционные районы, выполнили задачи по развертыванию пусковых установок, транспортно-заряжающих и командно-штабных машин, а также маскировке и инженерному оборудованию позиций, доставке и перегрузке ракет.

Командованием соединения оценивалась способность командиров подразделений принимать решения на применение ракетных комплексов в различных условиях обстановки.

Были проверены практические навыки расчетов пусковых установок по подготовке ракет к стрельбе и выполнению одиночных и групповых ракетных ударов с проведением учебных (электронных) пусков ракет по целям, имитирующим командные пункты и радиолокационные станции «противника».