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ТАСС

Герасимов: ОДКБ будет пресекать попытки проникновения экстремистов в Центральную Азию

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Учения ОДКБ
Учения ОДКБ.
Источник изображения: © РИА Новости / Павел Бедняков

Организация остается надежным гарантом стабильности в Центральной Азии, считает начальник Генерального штаба Вооруженных сил РФ

МОСКВА, 9 декабря. /ТАСС/. Попытки проникновения террористов из Афганистана в Центральную Азию будут пресекаться силами стран Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ), заявил начальник Генерального штаба Вооруженных сил РФ Валерий Герасимов в четверг на брифинге перед военными атташе иностранных государств.

"ОДКБ будет пресекать попытки проникновения экстремистов из Афганистана в Центральную Азию. Организация остается надежным гарантом стабильности в Центральной Азии и способна обеспечить безопасность стран региона", - сказал Герасимов.

Он также отметил, что "в целях нейтрализации деятельности международных террористических организаций планируется продолжить совместно с партнерами по ОДКБ и ШОС реализацию мер по поддержанию стабильности и безопасности в регионе".

Начальник генштаба назвал деятельность террористических организаций основным дестабилизирующим фактором в Центрально-Азиатском и Ближневосточном регионах, чему во многом способствует успех движения "Талибан" (запрещено в РФ) в Афганистане.

"Не снижается активность в распространении идей радикального ислама таких террористических организаций, как ИГИЛ и "Аль-Каида" (обе организации запрещены в РФ). Отмечается увеличение числа их сторонников в отдельных государствах данных регионов. Толчком к этому послужил успех талибов (участники запрещенной в РФ организации) в Афганистане", - сказал Герасимов.

При этом он отметил, что система безопасности, выстроенная в этой стране за время нахождения там войск западной коалиции, продемонстрировала неспособность противостоять внутренним угрозам и развалилась до завершения их вывода. "Последствия обвала обстановки стали проблемой не только для граничащих с Афганистаном стран и государств Центрально-Азиатского региона, но и для мирового сообщества в целом", - констатировал начальник Генштаба.

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