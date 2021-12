Турция выбрала американский двигатель и российские технологии для перспективного истребителя TF-X

Американское издание "Defense News" опубликовало материал Burak Ege Bekdil "Could Turkey’s future TF-X jet include a mix of American and Russian tech?" ("Мог бы будущий турецкий самолет TF-X сочетать в себе американские и российские технологии?"), в котором говорится, что, хотя Турция выбрала двигатель американского производства General Electric F110 для своего перспективного истребителя TF-X, при этом, по словам турецкого высокопоставленного должностного лица в сфере закупок продукции военного назначения, его страна также намерена сотрудничать с Россией в локализации производства авиакомпонентов.

Проектное изображение перспективного турецкого истребителя TAI TF-X (c) TAI

Глава турецкого Управления оборонной промышленности (Savunma Sanayii Başkanlığı - SSB) Исмаил Демир (İsmail Demir) 4 декабря 2021 года заявил, что в программе турецкого перспективного истребителя TF-X первоначально будет использоваться двухконтурный турбореактивный двигатель (ТРДД) с форсажной камерой F110, производимый дочерней компанией GE Aviation корпорации General Electric.

Бесфорсажный ТРДД F118 той же корпорации General Electric уже производится в Турции по лицензии компанией Tusaş Engine Industries (TEI); последняя контролируется государством и расположена в городе Эскишехире [непонятно о чем речь, поскольку какие-либо сведения о сборке в Турции двигателя F118 отсутствуют - bmpd].

По словам Демира, следующий этап программы TF-X будет включать создание различных модификаций базовой версии, конструкторскую разработку, доработку по результатам испытаний и постановку на производство предприятиями национальной оборонной промышленности.

"Мы проведем с Россией переговоры на предмет тех компонентов [истребителя TF-X], которые мы намерены производить своими силами", - добавил он. "С закупкой двигателя [F110] у нас нет никаких проблем".

Те не менее специалисты утверждают, что Конгресс США, скорее всего, не одобрит продажи двигателей в Турцию.

"Не секрет, что общее настроение в Конгрессе в отношении Турции крайне мрачное. Меж тем в Анкаре наблюдается в известной степени избыточный оптимизм по поводу двигателя американского производства", - считает турецкий военный эксперт Озгюр Экши (Özgür Ekşi).

Турецкая государственная авиапромышленная корпорация (Turkish Aerospace Industries - TAI, также используется турецкое название Türk Havacılık ve Uzay Sanayi A.Ş. - TUSAŞ), аффилированная по структуре собственников с TEI, проектирует, разрабатывает и строит перспективный истребитель TF-X. Источник в TAI, которого "Defense News" интервьюировал на условиях анонимности, заявил, что "Россия располагает необходимыми технологиями в авиационной акустике и аэротермодинамике, а также производственной инфраструктурой для создания истребителя. Россия обладает технологией [реализованной в ее истребителе Су-57] создания ТРДД пятого поколения. Сотрудничество намечается по линии бортового радиоэлектронного оборудования, силовой установки, бортового радиолокационного комплекса, бортовых средств освещения обстановки, катапультного кресла и систем передачи данных".

Управление оборонной промышленности (SSB) недавно направилр турецким компаниям запрос предложения (RFP) по разработке отечественного двигателя для перспективного истребителя TF-X. По словам Демира, запрос имеет целью выработку долгосрочной программы создания в Турции собственных технологий реактивных двигателей для истребителей.

"Это [RFP] новый шаг в нашей деятельности по созданию отечественных двигателей", - подчеркнул он.

В июле 2019 года США исключили Турцию из многонациональной программы единого многоцелевого истребителя F-35 в ответ на решение Анкары приобрести и развернуть систему противоракетной обороны С-400 российского производства.

С тех пор Турция ускорила темп реализации программы TF-X. Правительство выделило дополнительные средства в эквиваленте 1,3 млрд долл на первый этап программы. В общей сложности в рамках программы TF-X занято 6 тысяч инженерно-технических работников; TAI заявила, что вскоре построит первый ангар для опытных машин. Генеральный директор корпорации заявил ранее в этом году, что TAI также намерена построить вторую по качеству в Европе аэродинамическую трубу для TF-X.

Турция намерена провести церемонию выкатки первого образца истребителя TF-X уже в 2023 году и выполнить первый полет в 2025 или 2026 годах.

В ноябре 2021 года Турция также приняла решение о закупке партии из 40 американских истребителей Lockheed Martin F-16 модификации Block 70.

Комментарий bmpd. О решении использовать американский двигатель General Electric F110 на опытных образцах создаваемого перспективного турецкого истребителя TF-X было объявлено еще в октябре 2021 года. На серийных самолетах предполагается использовать двигатель собственной турецкой разработки, создание которого ранее планировалось в партнерстве с корпорацией Rolls-Royce.