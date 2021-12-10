Берлин раскошелился на натовский бюджет

Германия в текущем году впервые за более чем десятилетие вносит свыше €400 млн в совместный бюджет НАТО.

Об этом говорится в ответе Минобороны ФРГ на соответствующий запрос депутата Бундестага от Левой партии Севим Дагделен, который имеется в распоряжении агентства DPA.

Доля, которую государства-члены Североатлантического альянса выделяют на финансирование как гражданского, так и военного бюджета, определяется специальной формулой, основанной на валовом национальном продукте страны. Как сообщает в четверг агентство, в настоящее время ФРГ покрывает 16,34% расходов НАТО, которые достигают порядка €2,581 млрд.

Таким образом, в 2021 году сумма, которую Германия должна внести в совместный бюджет альянса, составляет около €421 млн. Для сравнения: в прошлом году данный показатель равнялся €390 млн, а в 2010 году ФРГ потратила €441 млн на финансирование Североатлантического альянса.

ТАСС напоминает, что бюджет НАТО состоит из двух основных частей - военных и гражданских расходов. В начале октября генсек альянса Йенс Столтенберг на пресс-конференции в Брюсселе по итогам заседания Совета НАТО заявил, что лидеры блока утвердят новую стратегическую концепцию на саммите в Мадриде в 2022 году.

При этом он заметил, что в документе будет подчеркиваться важность увеличения оборонных расходов, дополнительных инвестиций в закупки новых вооружений, необходимых для общей безопасности НАТО. Расширение оборонных расходов будет включать дополнительные ассигнования для военного и гражданского бюджетов штаб-квартиры альянса и дополнительные инфраструктурные расходы.