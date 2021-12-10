Войти
Военно-промышленный курьер

Берлин раскошелился на натовский бюджет

509
0
-1
Источник изображения: vpk-news.ru

Германия в текущем году впервые за более чем десятилетие вносит свыше €400 млн в совместный бюджет НАТО.

Об этом говорится в ответе Минобороны ФРГ на соответствующий запрос депутата Бундестага от Левой партии Севим Дагделен, который имеется в распоряжении агентства DPA. 

Доля, которую государства-члены Североатлантического альянса выделяют на финансирование как гражданского, так и военного бюджета, определяется специальной формулой, основанной на валовом национальном продукте страны. Как сообщает в четверг агентство, в настоящее время ФРГ покрывает 16,34% расходов НАТО, которые достигают порядка €2,581 млрд.

Таким образом, в 2021 году сумма, которую Германия должна внести в совместный бюджет альянса, составляет около €421 млн. Для сравнения: в прошлом году данный показатель равнялся €390 млн, а в 2010 году ФРГ потратила €441 млн на финансирование Североатлантического альянса. 

ТАСС напоминает, что бюджет НАТО состоит из двух основных частей - военных и гражданских расходов. В начале октября генсек альянса Йенс Столтенберг на пресс-конференции в Брюсселе по итогам заседания Совета НАТО заявил, что лидеры блока утвердят новую стратегическую концепцию на саммите в Мадриде в 2022 году.

При этом он заметил, что в документе будет подчеркиваться важность увеличения оборонных расходов, дополнительных инвестиций в закупки новых вооружений, необходимых для общей безопасности НАТО. Расширение оборонных расходов будет включать дополнительные ассигнования для военного и гражданского бюджетов штаб-квартиры альянса и дополнительные инфраструктурные расходы. 

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Германия
Проекты
NATO
Похожие новости
28.07.2020
Читатели «Дейли мэйл» о параде ВМФ: мы можем потягаться с русскими лишь по количеству адмиралов и капитанов
12.11.2018
Экзотика террора. Самое необычное оружие в арсенале сирийских боевиков
02.07.2015
Более 30 боевых кораблей и судов примут участие в "МВМС-2015"
12.05.2012
Члены НАТО обеспокоены будущей поставкой "Мистралей" в Россию
19.04.2012
Полигон для отработка тактик диверсионных атак на авиабазы условного противника и противодиверсионной обороны своих авиабаз.
21.06.2007
Сколько на самом деле тратит на вооружение Россия
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 10.12 13:36
  • 135
Постпред РФ при международных организациях в Вене Ульянов назвал ненормальным отказ AUKUS предоставить данные о союзе
  • 10.12 13:32
  • 59
США согласны со Столтенбергом о недопустимости влияния РФ в вопросе расширения НАТО
  • 10.12 13:30
  • 228
Болгария откажется от российского обслуживания МиГ-29
  • 10.12 13:14
  • 43
Лидер эфиопского региона Тыграй заявил о ракетном обстреле столицы соседней Эритреи
  • 10.12 12:54
  • 124
Jyllands-Posten (Дания): дрон против танка. Кто выиграет войну будущего?
  • 10.12 12:50
  • 141
Активизация модернизации: русский танк Т-90 — бронированный убийца (The National Interest, США)
  • 10.12 12:42
  • 33
Серийные поставки ЗРК С-500 в войска начнутся в 2021 году
  • 10.12 11:08
  • 1
Американскому беспилотнику Mojave не понадобятся взлетно-посадочные полосы
  • 10.12 11:02
  • 1
Поставки в США самолетов-амфибий Бе-200 пока невозможны - коллегия ВПК
  • 10.12 10:53
  • 2
Стало известно о ходе разработки ударного дрона "Охотник"
  • 10.12 10:31
  • 4
Нигерия предложила России создать рабочую группу по проработке вопросов о возможных поставках вооружений
  • 10.12 08:00
  • 12
Путин подписал закон о полномочиях Роскосмоса в сфере строительства инфраструктуры
  • 10.12 06:47
  • 3
Российские военные после 2023 года получат более 40 танков "Армата" - коллегия ВПК
  • 10.12 05:15
  • 299
Украина проработает достройку «Владимира Великого» за миллиард долларов
  • 10.12 05:06
  • 54
The National Interest (США): российский танк Т-80 — это не шутка