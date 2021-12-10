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Интерфакс-АВН

"Роскосмос" проинформировал томские власти о пуске "Ангары-А5" 23 декабря

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«Ангара-А5»
«Ангара-А5».
Источник изображения: Центр Хруничева

Томск. 9 декабря. ИНТЕРФАКС - "Роскосмос" запланировал запуск ракеты "Ангара-А5" на 23 декабря, сообщает в четверг администрация Каргасокского района Томской области, на территорию которого могут упасть отделяемые части ракеты.

"Время пуска - 23 декабря 2021 года в 18:00 минут Московского времени (резервная дата запуска 24 декабря 2021 года)", - говорится в сообщении.

Отмечается, что район падения отделяющихся частей частично расположен на территории Каргасокского, Парабельского, Колпашевского и Верхнекетского районов Томской области. Его территория ограничена 8 тыс. кв. км с центром в 65 км северо-западнее озера Треш.

На территории Томской области, как ожидается, упадет вторая ступень ракеты-носителя.

В связи с этим местные власти просят местное население воздержаться от посещения территории района падения, а в случае обнаружения фрагментов - сообщить властям региона.

Ранее глава "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин сообщал, что в 2021 году пройдёт 2-3 испытательных пуска "Ангары" разных версий.

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  • В новости упоминаются
Продукция
Ангара
Компании
Роскосмос
Персоны
Рогозин Дмитрий
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