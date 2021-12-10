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ТАСС

МГУ разработал комплекс для проектирования космических миссий

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Вид на главное здание МГУ им. М.В. Ломоносова
Вид на главное здание МГУ им. М.В. Ломоносова
Источник изображения: © Сергей Бобылев/ТАСС

Университетом готовится лунная миссия, ее моделирование уже проведено

СИРИУС /Федеральная территория/, 9 декабря. /ТАСС/. Московский государственный университет имени М. В. Ломоносова (МГУ) по заказу, ориентированному на импортозамещение, создал программный комплекс для анализа и проектирования космических миссий. Об этом на сессии Конгресса молодых ученых в четверг сообщил декан факультета космических исследований МГУ Василий Сазонов.

"Один очень интересный проект, который ведется на нашем факультете - это создание нового программного комплекса, который является ремейком STK (Systems Tool Kit - программное приложение для комплексного анализа земли, моря и т. д. - прим. ТАСС), который де-факто используется в зарубежных компаниях для анализа и проектирования космических миссий с нуля. В нашу страну он легально не поставляется, купить его невозможно. Наши заказчики попросили разработать функциональность <...> для их конкретных целей, но мы пошли дальше и стали создавать полноценный продукт на открытой архитектуре, можно туда дописывать свои собственные плагины, и сейчас это уже представляет собой интересное изделие, которое используется в ряде организаций, занимающихся разработкой и эксплуатацией космической техники", - сказал Сазонов.

По его словам, университетом готовится лунная миссия, ее моделирование уже проведено. В ходе миссии на аппаратах на ионных двигателях планируется перейти на окололунную орбиту, провести там фотографирование.

Также университет ведет исследования в области измерений отклонений гравитационного поля земли, что предоставит возможность проанализировать насыщенность поверхности земли влагой и делать прогнозы по урожаю.

О конгрессе

Конгресс молодых ученых открылся в среду в парке науки и искусства "Сириус" на одноименной федеральной территории. Эта встреча станет одним из ключевых событий Года науки и технологий в России и ознаменует его завершение. На мероприятии планируется подвести промежуточный итог того, что уже сделано для научно-технологического развития страны, а также определить приоритетные направления и цели на будущее.

Конгресс продлится с 8 по 10 декабря, объединит более трех тысяч человек из разных регионов России - молодых ученых, представителей ведущих научных школ, образовательных организаций, органов власти, индустриальных партнеров, лидеров отечественной науки, а также победителей конкурсов грантов, студентов и школьников.

Онлайн-трансляции мероприятий будут доступны на YouTube-канале и в социальных сетях Минобрнауки России, Фонда Росконгресс, Года науки и технологий, Российского общества "Знание". Ознакомиться с деловой программой можно на сайте молодыеученые.годнауки.рф.

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Россия
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Луна
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