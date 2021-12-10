Пуск "Ангары" с космодрома Плесецк запланирован на 23 декабря

Резервную дату запуска назначили на 24 декабря

МОСКВА, 9 декабря. /ТАСС/. Пуск тяжелой ракеты-носителя "Ангара-А5" с космодрома Плесецк запланированин на вечер 23 декабря. Об этом говорится в сообщении администрации Каргасокского района Томской области.

"Планируется запуск ракеты космического назначения " Ангара-А5" с космодрома "Плесецк" (Архангельская область). Время пуска - 23 декабря 2021 года в 18:00 мск (резервная дата запуска - 24 декабря 2021 года)", - говорится в сообщении, размещенном на странице района в соцсети "ВКонтакте".

Как уточняется в сообщении, район падения отделяющихся частей ракет-носителей частично расположен на территории Каргасокского, Парабельского, Колпашевского и Верхнекетского районов Томской области.

На указанной территории ожидается падение фрагментов второй ступени. Администрация района призвала население не посещать в указанное время район падения.

"Убедительная просьба - в случае обнаружения фрагментов ракеты-носителя сообщить в Департамент защиты населения и территории Томской области", - подчеркнули там.

"Ангара" - семейство российских ракет-носителей. Универсальные ракетные блоки "Ангары" изготавливаются на омском ПО "Полет" (входит в Центр им. М. В. Хруничева госкорпорации "Роскосмос"). Первые два пуска тяжелой "Ангары" состоялись 23 декабря 2014 года и 14 декабря 2020 года с космодрома Плесецк.