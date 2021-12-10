Войти
Российская газета

В России работают над обликом перспективного авианосца

382
0
0
Источник изображения: Александр Емельяненков/ РГ

В России говорят о возможности строительства нового авианосца и работают над созданием его облика. В настоящее время оценивают финансовые и технологические риски.

Кроме того, анализируют и востребованность подобного вида вооружения. Об этом "Интерфаксу" рассказал первый заместитель председателя коллегии Военно-промышленной комиссии России Андрей Ельчанинов.

Кстати, о готовности заняться строительством перспективного авианосца говорил и глава Объединенной судостроительной корпорации Алексей Рахманов. Проекты будущего корабля представили и конструкторы: в Невском ПБК - проект "Ламантин", собственные наработки имеются и у специалистов Крыловского государственного научного центра. Но вопрос окончательно не решен.

Пока в стране есть только один авианосец - "Адмирал Кузнецов", находящийся на ремонте и модернизации. По словам Андрея Ельчанинова, он должен вернуться в строй в 2023 году. В Мурманске завершают работы по реконструкции камер сухого дока в филиале Центра судоремонта "Звездочка". Поставить туда "Адмирала Кузнецова" собираются в 2022 году.


Светлана Цыганкова

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Продукция
1496М1
Адмирал Кузнецов
Компании
ВПК РФ
Звездочка
ОСК
ЦНИИ им. Крылова
Проекты
1143 Кречет
Авианосец
Похожие новости
10.12.2021
Россия работает над обликом перспективного авианосца - первый зампред коллегии ВПК
23.07.2019
Точка опоры в океане. Почему у России нет авианосца
08.06.2016
Под авианосец "Адмирал Кузнецов" построят уникальный док
29.07.2013
Блеск и нищета судпрома
13.03.2013
Авианосный зуд
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 10.12 13:32
  • 59
США согласны со Столтенбергом о недопустимости влияния РФ в вопросе расширения НАТО
  • 10.12 13:30
  • 228
Болгария откажется от российского обслуживания МиГ-29
  • 10.12 13:23
  • 134
Постпред РФ при международных организациях в Вене Ульянов назвал ненормальным отказ AUKUS предоставить данные о союзе
  • 10.12 13:14
  • 43
Лидер эфиопского региона Тыграй заявил о ракетном обстреле столицы соседней Эритреи
  • 10.12 12:54
  • 124
Jyllands-Posten (Дания): дрон против танка. Кто выиграет войну будущего?
  • 10.12 12:50
  • 141
Активизация модернизации: русский танк Т-90 — бронированный убийца (The National Interest, США)
  • 10.12 12:42
  • 33
Серийные поставки ЗРК С-500 в войска начнутся в 2021 году
  • 10.12 11:08
  • 1
Американскому беспилотнику Mojave не понадобятся взлетно-посадочные полосы
  • 10.12 11:02
  • 1
Поставки в США самолетов-амфибий Бе-200 пока невозможны - коллегия ВПК
  • 10.12 10:53
  • 2
Стало известно о ходе разработки ударного дрона "Охотник"
  • 10.12 10:31
  • 4
Нигерия предложила России создать рабочую группу по проработке вопросов о возможных поставках вооружений
  • 10.12 08:00
  • 12
Путин подписал закон о полномочиях Роскосмоса в сфере строительства инфраструктуры
  • 10.12 06:47
  • 3
Российские военные после 2023 года получат более 40 танков "Армата" - коллегия ВПК
  • 10.12 05:15
  • 299
Украина проработает достройку «Владимира Великого» за миллиард долларов
  • 10.12 05:06
  • 54
The National Interest (США): российский танк Т-80 — это не шутка