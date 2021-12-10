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ЦАМТО

Группа Leonardo передала первые истребители "Тайфун" ВВС Кувейта

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Источник изображения: Фото: kuna.net.kw

ЦАМТО, 9 декабря. По информации кувейтского новостного агентства KUNA, Военно-воздушные силы Кувейта 7 декабря приняли первую партию из двух истребителей "Тайфун" производства итальянской группы Leonardo.

Церемония передачи самолетов состоялась на авиабазе "Казелле" ВВС Италии в присутствии посла Кувейта в Италии шейха Аззама аль-Сабаха (Azzam Al-Sabah) и заместителя командующего ВВС вице-маршала Бандара аль-Мезьена (Bandar Al-Mezyen). Планируется, что истребители прибудут в Кувейт на следующей неделе.

Как сообщал ЦАМТО, Министерство обороны Кувейта 5 апреля 2016 года подписало с группой Leonardo, представлявшей консорциум Eurofighter, контракт на поставку 28 многоцелевых истребителей "Тайфун". В рамках соглашения ВВС Кувейта будут поставлены 22 одноместных и 6 двухместных истребителей "Тайфун" в конфигурации "Транш-3", собранных на предприятии Leonardo в Казелле (Италия).

Соглашение с Минобороны Кувейта также включает оказание услуг по обеспечению применения "Тайфун", в т.ч. проектирование и строительство инфраструктуры на авиабазе Аль-Салем в Кувейте, начальное обслуживание техники в течение трех лет (с опционом на пять лет), поставку оборудования и тренажеров для подготовки летчиков в Кувейте.

Летные испытания первых истребителей "Тайфун", предназначенных для ВВС Кувейта, начались в октябре 2021 года.

Первоначально предполагалось, что поставки самолетов начнутся в 2020 году и будут завершены в 2023 году. Тем не менее, сроки были сдвинуты, вероятно, из-за пандемии COVID-19.

Кувейт станет восьмым оператором "Тайфун". Истребители ВВС Кувейта получат РЛС с АФАР Captor-E и несколько других новинок, в частности, крылатые ракеты "Шторм Шэдоу" и ПТУР "Бримстоун", а также другие вооружения класса "воздух-земля", которые расширяют многофункциональность и повышают их огневую мощь. Кроме того, конфигурация предусматривает интеграцию подвесных контейнеров целеуказания "Снайпер-ATP", контейнера боевой подготовки DRS-Cubic ACMI P5, усовершенствование систем навигации.

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  • В новости упоминаются
Страны
Италия
Кувейт
Продукция
EF-2000
Компании
Leonardo
Проекты
2020-й год
АФАР
Военные учения
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