МЧС получит четыре "арктических" штурмовых вертолета Ми-8АМТШ-ВА

ЦАМТО, 9 декабря. МЧС России в 2022-2023 гг. получит на вооружение четыре штурмовых "арктических" вертолета Ми-8АМТШ-ВА, сообщает "РИА Новости" со ссылкой на источник в ОПК.

"Контракт подписан, две первые машины Ми-8АМТШ-ВА МЧС получит в 2022 году и две в 2023 году", – сказал собеседник агентства.

Он напомнил, что ранее был заключен контракт с МЧС на девять новейших Ми-38 с поставками в 2023-2024 гг.

Вертолет Ми-8АМТШ-ВА (арктический) имеет ряд конструктивных особенностей, обеспечивающих его эксплуатацию даже при 60-градусном морозе. Он создан на базе последней модификации военно-транспортного вертолета Ми-8АМТШ-В. Машина отличается новыми газотурбинными двигателями "Климов" с увеличенной мощностью и автоматической системой контроля. Также ее отличает более мощная вспомогательная силовая установка, усиленная трансмиссия и обновленная авионика, передает "РИА Новости".