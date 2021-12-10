МиГ-31 ЦВО выполнили около 40 дозаправок в воздухе на учениях под Челябинском

Экипажи выполняли дозаправку в условиях ограниченной видимости, ночью, с использованием бортового осветительного оборудования

ЕКАТЕРИНБУРГ, 9 декабря. /ТАСС/. Летчики сверхзвуковых истребителей-перехватчиков МиГ-31 двух авиаполков Центрального военного округа (ЦВО), дислоцированных в Пермском и Красноярском краях, выполнили около 40 дозаправок от авиатанкера на летно-тактических учениях, стартовавших в Челябинской области. Об этом говорится в сообщении, распространенном в четверг пресс-службой округа.

"Экипажи перехватчиков МиГ-31 первыми приступили к отработке сложнейшего элемента летной подготовки - дозаправки топливом в воздухе. В ходе учения летчики выполнили подходы и контакты с конус-датчиком авиатанкера Ил-78 на высоте от 4 000 до 6 000 метров. Экипажи отработали парный подлет и заправку самолетов, управляя сверхзвуковыми боевыми воздушными кораблями на скорости около 700 км/ч. Для перекачки топлива из авиатанкера в истребитель-перехватчик летчики сближались с самолетом Ил-78 до 15-20 метров", - говорится в сообщении с уточнением, что в первые дни двухнедельных учений экипажи выполнили порядка 40 дозаправок.

Далее дозаправку в воздухе отработают экипажи истребителей-бомбардировщиков Су-34 и самолетов-разведчиков Су-24МР челябинского авиаполка. Кроме того, в ходе учений экипажи трех типов самолетов оперативно-тактической авиации ЦВО выполнят подходы к топливозаправщику в условиях ограниченной видимости, ночью, с использованием бортового осветительного оборудования.

В летно-тактических учениях на дозаправку топливом в воздухе задействовано 13 единиц авиационной техники: самолет-заправщик Ил-78, истребители-перехватчики МиГ-31, истребители-бомбардировщики Су-34 и самолеты-разведчики Су-24МР, а также около 200 военнослужащих из числа летного, инженерно-технического состава, группы управления и обеспечения полетов.