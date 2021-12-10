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ЦАМТО

"Алмаз-Антей" приступил к НИР по получению электроэнергии из углеводородных топлив электрохимическим способом

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Вывеска ОАО "Концерн ПВО "Алмаз-Антей""
Вывеска ОАО "Концерн ПВО "Алмаз-Антей"".
Источник изображения: © РИА Новости / Артем Житенев

ЦАМТО, 9 декабря. Концерн ВКО "Алмаз-Антей" в сотрудничестве с рядом вузов и научных организаций приступил к научно-исследовательским работам, связанным с получением электрической энергии из углеводородных топлив без применения электромеханических устройств.

Конечной целью проекта является создание устройства, преобразующего природный газ, бензин и/или дизельное топливо в электроэнергию электрохимическим способом, – без применения генераторов, двигателей внутреннего сгорания и аналогичных устройств. В качестве предпочтительного топлива в рамках НИР рассматривается природный газ.

Готовое устройство будет состоять из двух частей.

Первая часть – блок или агрегат, который будет преобразовывать углеводородное топливо в водород. В активе холдинга уже есть несколько "ноу-хау", которые лягут в основу этой части проекта.

Вторая часть – топливный элемент: получение электрической энергии из водорода. Сопутствующим продуктом в рамках этой части проекта может стать сеть заправочных станций (водородное топливо).

Ожидаемый КПД всего устройства – 40%, мощность – около 10 кВт. Готовое изделие при работе будет выделять в окружающую среду минимальное количество тепла, а по уровню шума встанет в один ряд с бытовыми электроприборами. Цена такого блока будет сравнительно невысокой, сопоставимой с классическими электромеханическими устройствами. Образец с озвученными характеристиками будет создан в течение ближайших трех лет. При этом объем финансовых затрат на разработку не превысит 40 млн. руб., а расчетная себестоимость изделия ожидается на уровне, позволяющем организовать его крупносерийное производство.

На сегодня уже создан лабораторный образец изделия мощностью 1 кВт.

О конкретике, касающейся области применения готового изделия, как и о серийной модельной линейке, пока говорить рано. Однако одним из ожидаемых преимуществ разработки станет время автономной работы, в разы превышающее этот показатель для накопителей электрической энергии (аккумуляторов), цитирует AviaPort.Ru пресс-релиз АО "Концерн ВКО "Алмаз-Антей".

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Алмаз-Антей
ГАЗ Группа
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