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ЦАМТО

На полигоне "Осиповичский" проходят госиспытания опытного образца боевой машины модернизированной РСЗО "Ураган-М"

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Выполненная на автомобильном шасси МАЗ-631705 с колесной формулой 6х6 боевая машина 9П140МБ белорусской модернизированной реактивной системы залпового огня "Ураган-М" в экспозиции выставки MILEX-2019 в Минске, 15.05.2019
Выполненная на автомобильном шасси МАЗ-631705 с колесной формулой 6х6 боевая машина 9П140МБ белорусской модернизированной реактивной системы залпового огня "Ураган-М" в экспозиции выставки MILEX-2019 в Минске, 15.05.2019.
Источник изображения: СБО и vk.com/milinfolive

ЦАМТО, 9 декабря. На полигоне "Осиповичский" в рамках ОКР по модернизации РСЗО "Ураган" в интересах Минобороны Республики Беларусь 8 декабря был успешно завершен один из этапов госиспытаний опытного образца боевой машины 9П140МБ.

Опытный образец изделия по итогам предварительных испытаний, которые были завершены в июле текущего года, был доработан на одном из предприятий Госкомвоенпрома и представлен на государственные испытания.

На этапе государственных испытаний изделие продемонстрировало устойчивость в ходе залповой стрельбы и прочность всех конструкций на предельном угле поворота пакета направляющих. Обеспечена защищенность боевой машины от газовой струи.

На одном из последующих этапах государственных испытаний планируется впервые в полигонных условиях Республики Беларусь провести стрельбу реактивными снарядами при подъеме пакета направляющих боевой машины на минимально допустимый угол подъема над кабиной.

Модернизация изделия проведена с максимально возможным применением современной комплектации белорусского производства (шасси, средства связи УКВ диапазона, средства навигации и автоматизации процесса наведения) и обеспечена возможность дальнейшей модернизации в части автоматизации боевого применения.

Сообщение размещено в открытом доступе на сайте Госкомвоенпрома Республики Беларусь.

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  • В новости упоминаются
Страны
Белоруссия
Продукция
Ураган РСЗО
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