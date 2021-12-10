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Российская газета

Подводные беспилотники с дальностью до 1000 км создадут в России

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Источник изображения: iStock

Российские инженеры ведут разработку целой линейки беспилотных подводных аппаратов. В ближайшее время должны появиться образцы, которые смогут перемещаться в Мировом океане на расстояние до 1000 километров от места погружения.

Об этом сообщил в интервью "Интерфаксу" первый заместитель председателя коллегии Военно-промышленной комиссии России Андрей Ельчанинов.

Он уточнил, что у России сейчас имеются целые спасательные системы, предназначенные для работы во время ЧП с подводными лодками. Для флота аппараты с функциями спасения экипажа уже закуплены. В целом работа над модернизацией этого типа техники продолжается.

Напомним, ранее сообщалось, что до конца этого года российские военные получат три атомохода, в том числе - подводную лодку спецназначения "Белгород". Она должна стать первым носителем подводных беспилотников "Посейдон", которые могут оснащаться ядерными боеголовками.


Майя Бирюкова

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