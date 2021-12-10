Войти
Российская газета

19FortyFive: Российские ракеты преодолеют ПРО США и без "Авангарда"

633
0
0
Источник изображения: rg.ru

В то время как США пытаются добиться хотя бы минимальных успехов в гиперзвуковых технологиях, Россия испытывает готовые ракеты. И, хотя наибольшее внимание общественности привлекают планирующие боевые блоки "Авангард" для баллистических ракет, главное преимущество гиперзвуковых технологий сосредоточено в оперативном и тактическом звене, пишет 19FortyFive.

Принято считать, что система ПРО США способна перехватить российские баллистические ракеты. Это не так, пишет издание. Оно приводит цитату из отчета Пентагона за 2019 год: "Возможности противоракетной обороны США будут увеличены, чтобы обеспечить постоянную эффективную защиту США от наступательных ракетных угроз государств-изгоев". Что касается российских и китайских баллистических ракет, то здесь США больше полагаются на "ядерное сдерживание". Иначе говоря, надежной защиты от МБР нет. Противоракета системы GBI имеет 55-процентную вероятность перехвата (и то лишь в отношении северокорейских МБР). В рамках GBI на дежурстве стоят 44 перехватчика, тогда как Россия имеет почти 500 готовых к пуску баллистических ракет в шахтах и на мобильных платформах.

Тот же "Авангард" - оружие двойной угрозы. Его носитель, тяжелая МБР "Сармат" может доставить в любую точку планеты 10 тонн боеголовок: как ядерных, так и обычных. Что именно прилетит - станет известно лишь в момент срабатывания заряда. Эта неопределенность заставит противников России готовится к наихудшему сценарию, отвлекая силы и средства.

Но подлинные угрозы российских гиперзвуковых технологий кроются в другой области, тактической. Гиперзвуковые ракеты "Кинжал" и "Циркон" - предназначенные, соответственно, для самолетов и кораблей, - находятся в шаге от принятия на вооружение. Их применение в бою позволит легко, как в тире поражать любые цели, поскольку ни у США, ни у их союзников по НАТО нет средств перехвата столь скоростных ракет.


Антон Валагин

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Китай
КНДР
Россия
США
Продукция
Авангард РК
Кинжал БР
Сармат МБР
Циркон-С 3М22
Проекты
NATO
ГЗЛА
Ядерный щит
Похожие новости
18.05.2020
Бюджеты в эпоху пандемии
22.10.2019
Путин рассказал о создании "абсолютно эксклюзивного" оружия будущего: у других стран такого нет, и никакие системы ПВО для него не помеха (Sohu, Китай)
08.07.2019
Возможен ли ядерный апокалипсис
17.06.2019
Америка проигрывает? В КНР оценили российское оружие
21.03.2019
Чжунго цзюньван (Китай): откуда Путин берет смелость бросать вызовы США?
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 10.12 13:32
  • 59
США согласны со Столтенбергом о недопустимости влияния РФ в вопросе расширения НАТО
  • 10.12 13:30
  • 228
Болгария откажется от российского обслуживания МиГ-29
  • 10.12 13:23
  • 134
Постпред РФ при международных организациях в Вене Ульянов назвал ненормальным отказ AUKUS предоставить данные о союзе
  • 10.12 13:14
  • 43
Лидер эфиопского региона Тыграй заявил о ракетном обстреле столицы соседней Эритреи
  • 10.12 12:54
  • 124
Jyllands-Posten (Дания): дрон против танка. Кто выиграет войну будущего?
  • 10.12 12:50
  • 141
Активизация модернизации: русский танк Т-90 — бронированный убийца (The National Interest, США)
  • 10.12 12:42
  • 33
Серийные поставки ЗРК С-500 в войска начнутся в 2021 году
  • 10.12 11:08
  • 1
Американскому беспилотнику Mojave не понадобятся взлетно-посадочные полосы
  • 10.12 11:02
  • 1
Поставки в США самолетов-амфибий Бе-200 пока невозможны - коллегия ВПК
  • 10.12 10:53
  • 2
Стало известно о ходе разработки ударного дрона "Охотник"
  • 10.12 10:31
  • 4
Нигерия предложила России создать рабочую группу по проработке вопросов о возможных поставках вооружений
  • 10.12 08:00
  • 12
Путин подписал закон о полномочиях Роскосмоса в сфере строительства инфраструктуры
  • 10.12 06:47
  • 3
Российские военные после 2023 года получат более 40 танков "Армата" - коллегия ВПК
  • 10.12 05:15
  • 299
Украина проработает достройку «Владимира Великого» за миллиард долларов
  • 10.12 05:06
  • 54
The National Interest (США): российский танк Т-80 — это не шутка