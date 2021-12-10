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Интерфакс-АВН

ЦВО получил около 50 автоперевязочных нового поколения

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Военно-медицинская эстафета
Военно-медицинская эстафета.
Источник изображения: МО РФ

Екатеринбург. 9 декабря. ИНТЕРФАКС - Медицинские подразделения Центрального военного округа (ЦВО) впервые получили автоперевязочные нового поколения АП-3 в 2021 году, сообщает пресс-служба ЦВО в четверг.

"Новые машины поставлены в соединения и воинские части ЦВО, дислоцированные в Челябинской, Свердловской, Оренбургской и Самарской областях", - говорится в сообщении.

Автоперевязочная АП-3 предназначена для доставки медперсонала в районы массовых санитарных потерь для оказания первой помощи раненым при боевых действиях.

Главное преимущество АП-3 над более ранними моделями заключается в увеличенной проходимости "потока" пострадавших, которую обеспечивает специальный поворотный стол с подъемным механизмом, уточнили в ЦВО.

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