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Российская газета

Истребитель F-35 упал с британского авианосца из-за дождевика

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Причиной падения истребителя пятого поколения F-35 c британского авианосца Queen Elizabeth стал полиэтиленовый дождевик члена экипажа корабля, попавший в воздухозаборник самолета.

Накидку сорвало с моряка сильным порывом ветра. Дождевик перекрыл канал поступления воздуха в двигатель, из-за чего самолет потерял скорость во время взлета и упал за борт, приводит "Военное обозрение" выводы британской следственной комиссии.

По делу задержан член экипажа Queen Elizabeth - но не хозяин дождевика, а техник, занимающийся бортовой системой видеонаблюдения - он выложил в Сети кадры падения истребителя. Пилот F-35 катапультировался и был быстро подобран спасательным вертолетом, он не пострадал. Подняты и обломки упавшего самолета.

Авария, напомним, произошла в восточной части Средиземного моря.


Антон Валагин

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  • В новости упоминаются
Страны
Великобритания
Продукция
F-35
HMS Queen Elizabeth
Проекты
Авианосец
Истребитель 5 поколения
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