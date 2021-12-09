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Набиуллина попросила россиян не становиться «аборигенами»

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Глава ЦБ Набиуллина: нужно тщательно взвешивать «щедрые» предложения экосистем

Глава ЦБ Эльвира Набиуллина попросила россиян тщательно взвешивать «щедрые» предложения экосистем перед тем, как отдавать им свои персональные данные, и не становиться «аборигенами», которые готовы за бусы отдавать ценные вещи, приводит ее слова РИА Новости.

«Супераппы, суперсервисы, экосистемы — человеку кажется, что его поставили в центр мира, вокруг него вращаются разного рода предложения, но возникает вопрос: чем платит человек за это удобство, дешевизну, за этот комфорт?» — задалась вопросом Набиуллина.

Оптимисты говорят, что бизнес с использованием этих технологий предложит для человека самое лучшее, а пессимисты уверены, что придется заплатить повышением цен на товары и услуги, потому что неизбежно возникнет монополизм, сказала глава ЦБ. Она призвала сохранить здравое отношение, чтобы не стать заложником такого «изобилия». Мировые центробанки вырабатывают модели регулирования для снижения рисков монополизации экосистем, добавила Набиуллина.

Ранее ЦБ предложил ввести лимит на траты банков на развитие экосистем. Банкам хотят помешать неограниченно вкладываться в так называемые иммобилизованные активы (ИА), не создающие, в отличие от кредитов, требований по возврату денежных средств.

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Эксперт рассказал о курсе рубля на Новый год

Финансист Кузин: в декабре 2021 года нет предпосылок для падения курса рубля

Закупка валюты в резерв сделала рубль менее зависим от цен на нефть. Об этом в беседе с агентством «Прайм» заявил директор по инвестициям «БКС Мир инвестиций» Михаил Кузин.

Как рассказал финансист, слом зависимости произошел около четырех лет назад. Это заметно по ситуации 2018 года, когда, несмотря на падение нефтяных цен, рубль оставался стабильным. Как отметил Кузин, предпосылок для неприятных изменений в декабре этого года в России нет.

Эксперт полагает, что к падению курса могут привести лишь такие серьезные потрясения, как пандемия или падение цен нефтяных фьючерсов ниже нуля.

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Кредитование
Страны
Россия
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