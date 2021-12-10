Войти
Российская газета

В Беларуси систему залпового огня "Ураган" пересадили на МАЗ-6317

568
0
0
РСЗО "Ураган" на базе МАЗ-6317.
РСЗО "Ураган" на базе МАЗ-6317.
Источник изображения: Ян Горбанюк/Минобороны РБ

В Беларуси на Осиповичском полигоне начались государственные испытания модернизированной реактивной системы залпового огня "Ураган". РСЗО получила новую автомобильную платформу: вместо ЗИЛ-135ЛМ пусковая установка для реактивных 220-мм снарядов размещается на МАЗ-6317.

В обновленный "Ураган" добавлены современные средства связи и автоматизации. Опытно-конструкторская работа над модернизацией системы залпового огня проводилась два года.

После проведения боевых стрельб начальник ракетных войск и артиллерии Вооруженных Сил РБ генерал-майор Геннадий Козловский отметил, что "реактивная система залпового огня хорошо себя показала и желаемые результаты были в полной мере достигнуты".

Реактивная система залпового огня калибра 220 миллиметров "Ураган" была принята на вооружение в СССР в 1975 году. За 20 секунд установка выпускает 16 снарядов, каждый из которых весит 280 килограммов.

Отметим, что на вооружении российской армии состоят уже двухкалиберные установки "Ураган-1М". В зависимости от поставленных задач РСЗО может применять 220-мм и 300-мм боеприпасы, хранящиеся в транспортно-пусковых контейнерах, что существенно облегчает их перезарядку, эксплуатацию и боевое применение. Максимальная дальность стрельбы - 120 километров.

Для обеспечения точности стрельбы расчет имеет в своем распоряжении самое современное оборудование, в том числе спутниковую навигацию. Кроме того, если на старой версии боевая и транспортно-заряжающая машины устанавливались на автомобиль ЗИЛ-135ЛМ, то сейчас применен вездеход МЗКТ-7930 с более экономичным 500-сильным дизельным мотором.


Николай Грищенко

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Белоруссия
Россия
Продукция
Ураган РСЗО
Похожие новости
15.09.2021
Торговец пушками
22.10.2019
"Оружие возмездия": чем Украина хочет сдерживать Россию
13.05.2014
От "Тулы" до Куры
12.04.2013
Белорусские власти опасаются продавать МЗКТ КамАЗу
12.03.2013
Как Беларусь выглядит на фоне мировых торговцев оружием?
06.02.2013
Инженерно-технический состав ВС Республики Беларусь 5 февраля отмечает День вооружения
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 10.12 13:32
  • 59
США согласны со Столтенбергом о недопустимости влияния РФ в вопросе расширения НАТО
  • 10.12 13:30
  • 228
Болгария откажется от российского обслуживания МиГ-29
  • 10.12 13:23
  • 134
Постпред РФ при международных организациях в Вене Ульянов назвал ненормальным отказ AUKUS предоставить данные о союзе
  • 10.12 13:14
  • 43
Лидер эфиопского региона Тыграй заявил о ракетном обстреле столицы соседней Эритреи
  • 10.12 12:54
  • 124
Jyllands-Posten (Дания): дрон против танка. Кто выиграет войну будущего?
  • 10.12 12:50
  • 141
Активизация модернизации: русский танк Т-90 — бронированный убийца (The National Interest, США)
  • 10.12 12:42
  • 33
Серийные поставки ЗРК С-500 в войска начнутся в 2021 году
  • 10.12 11:08
  • 1
Американскому беспилотнику Mojave не понадобятся взлетно-посадочные полосы
  • 10.12 11:02
  • 1
Поставки в США самолетов-амфибий Бе-200 пока невозможны - коллегия ВПК
  • 10.12 10:53
  • 2
Стало известно о ходе разработки ударного дрона "Охотник"
  • 10.12 10:31
  • 4
Нигерия предложила России создать рабочую группу по проработке вопросов о возможных поставках вооружений
  • 10.12 08:00
  • 12
Путин подписал закон о полномочиях Роскосмоса в сфере строительства инфраструктуры
  • 10.12 06:47
  • 3
Российские военные после 2023 года получат более 40 танков "Армата" - коллегия ВПК
  • 10.12 05:15
  • 299
Украина проработает достройку «Владимира Великого» за миллиард долларов
  • 10.12 05:06
  • 54
The National Interest (США): российский танк Т-80 — это не шутка