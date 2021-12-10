В Беларуси систему залпового огня "Ураган" пересадили на МАЗ-6317

В Беларуси на Осиповичском полигоне начались государственные испытания модернизированной реактивной системы залпового огня "Ураган". РСЗО получила новую автомобильную платформу: вместо ЗИЛ-135ЛМ пусковая установка для реактивных 220-мм снарядов размещается на МАЗ-6317.

В обновленный "Ураган" добавлены современные средства связи и автоматизации. Опытно-конструкторская работа над модернизацией системы залпового огня проводилась два года.

После проведения боевых стрельб начальник ракетных войск и артиллерии Вооруженных Сил РБ генерал-майор Геннадий Козловский отметил, что "реактивная система залпового огня хорошо себя показала и желаемые результаты были в полной мере достигнуты".

Реактивная система залпового огня калибра 220 миллиметров "Ураган" была принята на вооружение в СССР в 1975 году. За 20 секунд установка выпускает 16 снарядов, каждый из которых весит 280 килограммов.

Отметим, что на вооружении российской армии состоят уже двухкалиберные установки "Ураган-1М". В зависимости от поставленных задач РСЗО может применять 220-мм и 300-мм боеприпасы, хранящиеся в транспортно-пусковых контейнерах, что существенно облегчает их перезарядку, эксплуатацию и боевое применение. Максимальная дальность стрельбы - 120 километров.

Для обеспечения точности стрельбы расчет имеет в своем распоряжении самое современное оборудование, в том числе спутниковую навигацию. Кроме того, если на старой версии боевая и транспортно-заряжающая машины устанавливались на автомобиль ЗИЛ-135ЛМ, то сейчас применен вездеход МЗКТ-7930 с более экономичным 500-сильным дизельным мотором.

Николай Грищенко