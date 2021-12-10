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Интерфакс-АВН

Великобритания и Дания будут укреплять сотрудничество для сдерживания России

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Флаг Великобритании на фоне Вестминстерского дворца в Лондоне
Флаг Великобритании на фоне Вестминстерского дворца в Лондоне.
Источник изображения: © РИА Новости / Алекс Макнотон

Лондон. 9 декабря. ИНТЕРФАКС - Соединенное Королевство и Дания договорились об укреплении сотрудничества на случай необходимости сдерживания России.

"Чтобы удержать Россию от агрессивного поведения и других угроз, НАТО должно иметь возможность развертывать силы во всех своих регионах со скоростью, необходимой для обеспечения своевременного усиления союзников в случае кризиса или военного конфликта. Мы будем укреплять сотрудничество в области военной мобильности через НАТО, Северную группу и на двусторонней основе", - говорится в совместном заявлении главы Минобороны Великобритании Бена Уоллеса и его датской коллеги Трине Брамсен.

Отмечается, что в ходе встречи главы оборонных ведомств двух стран договорились укреплять сотрудничество в области сил реагирования - как в рамках НАТО, так и с силами быстрого развертывания для реагирования на кризисные ситуации.

"Великобритания и Дания продолжат сотрудничество в Балтийском регионе, в том числе, в рамках расширенного передового присутствия НАТО в Эстонии и Многонациональной дивизии (Север) в Латвии и Дании", - говорится в сообщении.

Великобритания и Дания будут работать вместе над созданием Объединенных экспедиционных сил(JEF), укреплять сотрудничество в таких областях, как воздушное и морское наблюдение, совместная подготовка, оказание помощи в случае стихийных бедствий, обмен разведданными и противолодочные операции.

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Страны
Великобритания
Дания
Латвия
Россия
Эстония
Проекты
NATO
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