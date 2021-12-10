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ТАСС

Rocket Lab запустила ракету с двумя спутниками

Разделы: Космонавтика
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Вот эта красота — первый в мире полностью частный космодром. И, да, он принадлежит Rocket Lab. В 2020 году компания построила еще один в США, и готовит третий в Великобритании
Вот эта красота — первый в мире полностью частный космодром. И, да, он принадлежит Rocket Lab. В 2020 году компания построила еще один в США, и готовит третий в Великобритании.
Источник изображения: Rocket Lab

Старт ракеты Electron 15 мая окончился неудачей, так как специалисты не смогли вывести спутники на орбиту

НЬЮ-ЙОРК, 9 декабря. /ТАСС/. Ракета Electron американской компании Rocket Lab с двумя спутниками дистанционного зондирования Земли стартовала в четверг с полуострова Махия в Новой Зеландии, говорится в сообщении компании.

"Будут развернуты 11-й и 12-й спутники [американской компании] BlackSky низкоорбитальной группировки", - отметили в Rocket Lab.

Запуск ракеты был осуществлен в 13:02 (03:02 мск).

15 мая старт ракеты Electron окончился неудачей, специалисты не смогли тогда осуществить запланированный вывод двух спутников на орбиту.

Свою первую ракету Rocket Lab запустила в мае 2017 года, но попытка также оказалась неудачной - груз так и не был доставлен на орбиту, однако с тех пор компании удалось запустить в космос более сотни спутников.

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  • В новости упоминаются
Страны
Новая Зеландия
США
Компании
Rocket Lab
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