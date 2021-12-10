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Вестник Мордовии

Почти "Черный Орел": как на Украине хотели всех запутать танком-мутантом

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Источник изображения: Фото: Отвага2004

Года три назад в ролике, рекламирующем украинскую бронированную ремонтно-эвакуационную машину "Атлет", засветился необычный украинский танк. Некоторые из зрителей даже решили, что в Незалежной рассекретили свою закрытую недавнюю разработку.

В самом деле, в объектив видеокамеры попал некий объект с башней, напоминающий ту, что была на российском Объекте 640 "Черный Орел", и у танка имелось удлиненное семикатковое шасси.

Источник изображения: Фото: Отвага2004

Однако, при внимательном рассмотрении, стало ясно, что перед нами своеобразный мутант: харьковчане взяли корпус от своей давно стоящей без дела тяжелой боевой машины пехоты БМП-72, выполненной на базе Т-72, и установили на нее башню от другой опытной машины - Т-84-120.

Для чего это было сделано непонятно, то ли хотели запутать, то ли, в самом деле, собрались создать новый танк с дополнительным боекомплектом на том месте, где раньше размещались пехотинцы.

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  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Украина
Продукция
Т-72
Т-80
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