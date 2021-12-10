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РИА Новости

МВД зафиксировало возрастающий спрос на производство списанного оружия

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Здание МВД РФ
Здание МВД РФ.
Источник изображения: © РИА Новости / Максим Блинов

МОСКВА, 9 дек - РИА Новости. МВД РФ фиксирует возрастающий спрос в стране на производство списанного оружия и конструктивно сходных с ним изделий, следует из письма ведомства в Минпромторг РФ (есть в распоряжении РИА Новости).

"Анализ правоприменительной практики свидетельствует, что коммерческими организациями, в том числе с формой государственного контроля, на фоне возрастающего спроса увеличивается производство списанного оружия и конструктивно сходных с оружием изделий...", - говорится в документе.

Там также уточняется, что в дальнейшем такое оружие модернизируют в боевые аналоги, а затем оно попадает в руки преступников.

"Востребованность списанного оружия и конструктивно сходных с оружием изделий в криминальной среде обусловлена легкостью изменения характеристик до состояния боевого", - также отмечается в письме ведомства.

В связи с этим, как ранее сообщало РИА Новости, ведомство предлагает внести ряд изменений в законодательство об оружии, наделив себя полномочиями по контролю патронов для гражданского и служебного оружия.

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Страны
Россия
Компании
Минпромторг РФ
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