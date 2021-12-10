МЧС получит четыре штурмовых вертолета Ми-8АМТШ-ВА для полетов в Арктике, сообщил источник

МОСКВА, 9 дек - РИА Новости. МЧС в 2022-2023 годах получит на вооружение четыре штурмовых вертолета Ми-8АМТШ-ВА для службы в Арктике, сообщил РИА Новости источник в военно-промышленном комплексе.

"Контракт подписан, две первые машины Ми-8АМТШ-ВА МЧС получит в 2022 году и две в 2023 году", - сказал собеседник агентства.

Он напомнил, что ранее был заключен контракт с МЧС на девять новейших Ми-38 с поставками в2023-2024 годах.

Ми-8АМТШ-ВА (арктический), имеющий ряд конструктивных особенностей, обеспечивает его эксплуатацию даже при 60-градусном морозе. Он создан на базе последней модификации военно-транспортного вертолёта Ми-8АМТШ-В. Машина отличается новыми газотурбинными двигателями "Климов" с увеличенной мощностью и автоматической системой контроля. Также её отличает более мощная вспомогательная силовая установка, усиленная трансмиссия и обновлённая авионика.