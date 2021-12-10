Войти
ТАСС

В РФ начались испытания плазменного двигателя для удержания орбиты наноспутников

583
0
+2
Вид на Землю из космоса
Вид на Землю из космоса.
Источник изображения: Global Look Press/NASA

Установка таких двигателей позволит сократить время существования космического мусора

МОСКВА, 9 декабря. /ТАСС/. Испытания изготовленного частной компанией плазменного двигателя, который сможет удерживать положение малых космических аппаратов на орбите, начались в России. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе Sitronics Group.

"Сотрудники лаборатории плазменных двигателей Института "ЛаПлаз" НИЯУ МИФИ совместно с представителями компании "Спутникс" (входит в Sitronics Group) начали испытания первой в России плазменной двигательной установки, пригодной для размещения на малых космических аппаратах", - отметили в пресс-службе.

Двигатель получил имя VERA (Volume-Effective Rocket-propulsion Assembly). "Малые размеры и масса разработанных двигателей позволят создавать и поддерживать на орбите группировки из десятков наноспутников", - добавили в пресс-службе.

Как уточнили в группе, после установки таких двигателей на малые космические аппараты массой не более четырех кг формата CubeSat 3U, они смогут самостоятельно удерживать свое положение на орбите или с завершением работы снизить высоту орбиты, сократив в 2-3 раза время до сгорания в верхних слоях атмосферы. Снижение орбиты после завершения работы спутника позволит сократить время существования космического мусора.

Такие плазменные двигатели будут установлены на двух аппаратах компании "Спутникс". Планируется их отправить по программе Space PI в 2022 году.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Проекты
Наноиндустрия
Похожие новости
27.06.2017
В войсках РХБЗ ведется разработка принципиально новых высокоэффективных средств защиты кожи
30.11.2016
Лузеры и винеры
08.10.2014
Александр Якунин: «Наш конек – создание конкурентоспособных на мировом рынке систем связи, АСУ, роботизированных комплексов и средств радиоэлектронной борьбы»
07.03.2008
Госкорпорации "Росатом" и "Роснанотех" подписали соглашение о сотрудничестве
27.02.2008
Здесь будет кластер заложен. Критическая масса интеллектуального потенциала не создается по феодальным рецептам
27.02.2007
Время военных акций
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 10.12 13:32
  • 59
США согласны со Столтенбергом о недопустимости влияния РФ в вопросе расширения НАТО
  • 10.12 13:30
  • 228
Болгария откажется от российского обслуживания МиГ-29
  • 10.12 13:23
  • 134
Постпред РФ при международных организациях в Вене Ульянов назвал ненормальным отказ AUKUS предоставить данные о союзе
  • 10.12 13:14
  • 43
Лидер эфиопского региона Тыграй заявил о ракетном обстреле столицы соседней Эритреи
  • 10.12 12:54
  • 124
Jyllands-Posten (Дания): дрон против танка. Кто выиграет войну будущего?
  • 10.12 12:50
  • 141
Активизация модернизации: русский танк Т-90 — бронированный убийца (The National Interest, США)
  • 10.12 12:42
  • 33
Серийные поставки ЗРК С-500 в войска начнутся в 2021 году
  • 10.12 11:08
  • 1
Американскому беспилотнику Mojave не понадобятся взлетно-посадочные полосы
  • 10.12 11:02
  • 1
Поставки в США самолетов-амфибий Бе-200 пока невозможны - коллегия ВПК
  • 10.12 10:53
  • 2
Стало известно о ходе разработки ударного дрона "Охотник"
  • 10.12 10:31
  • 4
Нигерия предложила России создать рабочую группу по проработке вопросов о возможных поставках вооружений
  • 10.12 08:00
  • 12
Путин подписал закон о полномочиях Роскосмоса в сфере строительства инфраструктуры
  • 10.12 06:47
  • 3
Российские военные после 2023 года получат более 40 танков "Армата" - коллегия ВПК
  • 10.12 05:15
  • 299
Украина проработает достройку «Владимира Великого» за миллиард долларов
  • 10.12 05:06
  • 54
The National Interest (США): российский танк Т-80 — это не шутка