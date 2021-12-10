В РФ начались испытания плазменного двигателя для удержания орбиты наноспутников

Установка таких двигателей позволит сократить время существования космического мусора

МОСКВА, 9 декабря. /ТАСС/. Испытания изготовленного частной компанией плазменного двигателя, который сможет удерживать положение малых космических аппаратов на орбите, начались в России. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе Sitronics Group.

"Сотрудники лаборатории плазменных двигателей Института "ЛаПлаз" НИЯУ МИФИ совместно с представителями компании "Спутникс" (входит в Sitronics Group) начали испытания первой в России плазменной двигательной установки, пригодной для размещения на малых космических аппаратах", - отметили в пресс-службе.

Двигатель получил имя VERA (Volume-Effective Rocket-propulsion Assembly). "Малые размеры и масса разработанных двигателей позволят создавать и поддерживать на орбите группировки из десятков наноспутников", - добавили в пресс-службе.

Как уточнили в группе, после установки таких двигателей на малые космические аппараты массой не более четырех кг формата CubeSat 3U, они смогут самостоятельно удерживать свое положение на орбите или с завершением работы снизить высоту орбиты, сократив в 2-3 раза время до сгорания в верхних слоях атмосферы. Снижение орбиты после завершения работы спутника позволит сократить время существования космического мусора.

Такие плазменные двигатели будут установлены на двух аппаратах компании "Спутникс". Планируется их отправить по программе Space PI в 2022 году.