США анонсировали последнюю в этом году отправку на Украину военной помощи

США на этой неделе отправят на Украину стрелковое оружие и боеприпасы. Это будет последняя партия военной помощи, которая запланирована на текущий год, сообщил 8 декабря официальный представитель Пентагона Джон Кирби.

«Президент [США Джо] Байден одобрил пакет оборонной помощи на $60 млн, финальная часть которой прибывает на Украину на этой неделе», — сказал Кирби на брифинге для журналистов.

По его словам, вооруженные силы Украины получат «стрелковое оружие и боеприпасы».

При этом, как подчеркнул Кирби, США не планируют оказывать дополнительную военную помощь Украине. Кроме того, официальный представитель Пентагона выразил надежду на то, что украинские военные будут использовать будут различное оружие, включая ПТРК Javelin, «ответственно и для самообороны».

7 декабря сообщалось, что проект оборонного бюджета США предполагает выделение $300 млн на военную помощь Украине. Это на $50 млн больше запроса Белого дома. Кроме того, американскими властями предусмотрено выделение $4 млрд на Европейскую инициативу сдерживания (EDI) России. По оценкам экспертов, это выше на 569,8 млн, чем запрос американской администрации.

22 ноября секретарь Совета нацбезопасности и обороны Украины Алексей Данилов поблагодарил США за оказанную помощь в военной сфере. Неделей ранее Вашингтон передал Киеву около 80 т боеприпасов. Эти поставки — часть дополнительной помощи Киеву в области безопасности, общая стоимость которой составит $60 млн.

24 ноября пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что отправка на Украину военных советников и вооружения странами Запада ведет к дальнейшему нагнетанию на линии соприкосновения.