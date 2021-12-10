Войти
ТАСС

Запуск ракеты New Shepard с космическими туристами перенесли из-за непогоды

520
0
0
New Shepard
New Shepard.
Источник изображения: Blue Origin

Пуск перенесли на 11 декабря

ТАСС, 8 декабря. Американская компания Blue Origin перенесла запуск космического корабля New Shepard с космическими туристами с 9 на 11 декабря из-за неблагоприятных погодных условий. Об этом в среду сообщила компания на своей странице в Twitter.

"Теперь запуск запланирован на субботу из-за прогнозируемых ветров. Взлет намечен на 08:45 по местному времени (17:45 мск - прим. ТАСС)", - говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что космическими туристами на борту космического корабля будут соведущий шоу Good Morning America ("Доброе утро, Америка") Майкл Стрейхэн, старшая дочь первого американского астронавта Алана Шепарда Лора Шепард Черчли, филантроп Дилан Тейлор, инвестор Эван Дик, предприниматель Лейн Бесс и его сын Кэмерон Бесс.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
США
Компании
Blue Origin
Похожие новости
16.06.2021
NASA показало сборку ракеты, которая должна вернуть астронавтов на Луну
29.10.2020
США решили проблемы замены российских РД-180
10.06.2020
«Прошлым можно гордиться, но им нельзя жить»
06.11.2019
В США признали Россию лидером новой космической гонки
29.07.2019
Хозяева возвращаются
25.01.2017
Эксперты: повторное использование первой ступени делает запуск ракеты дешевле на 20-30%
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 10.12 13:30
  • 228
Болгария откажется от российского обслуживания МиГ-29
  • 10.12 13:23
  • 134
Постпред РФ при международных организациях в Вене Ульянов назвал ненормальным отказ AUKUS предоставить данные о союзе
  • 10.12 13:14
  • 43
Лидер эфиопского региона Тыграй заявил о ракетном обстреле столицы соседней Эритреи
  • 10.12 13:00
  • 58
США согласны со Столтенбергом о недопустимости влияния РФ в вопросе расширения НАТО
  • 10.12 12:54
  • 124
Jyllands-Posten (Дания): дрон против танка. Кто выиграет войну будущего?
  • 10.12 12:50
  • 141
Активизация модернизации: русский танк Т-90 — бронированный убийца (The National Interest, США)
  • 10.12 12:42
  • 33
Серийные поставки ЗРК С-500 в войска начнутся в 2021 году
  • 10.12 11:08
  • 1
Американскому беспилотнику Mojave не понадобятся взлетно-посадочные полосы
  • 10.12 11:02
  • 1
Поставки в США самолетов-амфибий Бе-200 пока невозможны - коллегия ВПК
  • 10.12 10:53
  • 2
Стало известно о ходе разработки ударного дрона "Охотник"
  • 10.12 10:31
  • 4
Нигерия предложила России создать рабочую группу по проработке вопросов о возможных поставках вооружений
  • 10.12 08:00
  • 12
Путин подписал закон о полномочиях Роскосмоса в сфере строительства инфраструктуры
  • 10.12 06:47
  • 3
Российские военные после 2023 года получат более 40 танков "Армата" - коллегия ВПК
  • 10.12 05:15
  • 299
Украина проработает достройку «Владимира Великого» за миллиард долларов
  • 10.12 05:06
  • 54
The National Interest (США): российский танк Т-80 — это не шутка