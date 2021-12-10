Пентагон поставит Польше списанные бронемашины

Польская армия в ближайшее время получит 300 подержанных колесных бронемашин из США, обладающих усиленной противоминной защитой.

Об этом в своем twitter заявил министр обороны страны Мариуш Блащак.

По словам главы Минобороны республики, купленная техника будет использоваться на востоке Польши.

«Мы подписали контракт с США на поставку 300 подержанных автомобилей Cougar класса MRAP (защищённых от подрыва и атак из засад). Машины вместе с пакетом логистики и обучения будут поставлены польской армии в первом квартале 2022 года и укрепят, в частности, потенциал подразделений, дислоцированных в восточной части страны», — сообщил Блащак.

Rubaltic.ru отмечает, что правительство Польши доведет до 10 тыс. численность военнослужащих на границе с Беларусью для охраны внешнего рубежа от нелегальных мигрантов.