Польские истребители сопроводили российский разведывательный самолет над Балтикой

Лондон. 8 декабря. ИНТЕРФАКС - Два истребителя ВВС Польши F-16 выполнили сопровождение российского разведывательного самолета Ил-20 над Балтийским морем, сообщило в среду Командование объединенных военно-воздушных сил НАТО.

По данным альянса, истребители F-16 вылетали 7 декабря с авиабазы в литовском городе Шяуляй, где они временно размещены для выполнения натовской миссии по патрулированию воздушного пространства в небе над странами Балтии.

"F-16 получили приказ "перехватить" неизвестный самолет. Он был визуально идентифицирован как российский Ил-20, который не указывал маршрут и не поддерживал связь с авиадиспетчерской службой во время полета в загруженном воздушном пространстве над Балтийским морем", - говорится в сообщении.