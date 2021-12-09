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Известия.ru

Десантный корабль ВМФ РФ «Цезарь Куников» вошел в Средиземное море

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Источник изображения: Фото: ИЗВЕСТИЯ/Зураб Джавахадзе

Большой десантный корабль (БДК) военно-морского флота РФ «Цезарь Куников» в среду, пройдя Босфор, вошел в акваторию Средиземного моря. Об этом сообщили наблюдатели в Стамбуле, опубликовавшие 8 декабря фото прохождения корабля через пролив.

БДК идет в сирийский порт Тартус, где расположена база материально-технического обеспечения ВМФ России в Средиземном море, отмечается в сообщениях. Судя по осадке, корабль идет в Сирию со значительным грузом.

Во время прохождения «Цезаря Куникова» через Босфорский пролив его сопровождал катер турецкой береговой охраны.

В Средиземном море в настоящее время действует российская эскадра в составе более десяти боевых кораблей и вспомогательных судов.

В ноябре проходящими через пролив Босфор были замечены минный тральщик «Вице-адмирал Захарьин», противодиверсионный катер П-191 «Кадет» и морской буксир МБ-304. По данным турецких источников, корабли также шли в сирийский порт Тартус.

Также осенью в акватории Средиземного моря был замечен БДК ВМФ России «Цезарь Куников».

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Страны
Россия
Сирия
Турция
Продукция
П-19
Цезарь Куников
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