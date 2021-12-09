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ТАСС

Украинский спутник "Сич-2-30" отправили в США

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КБ «Южное»
Главный корпус КБ «Южное».
Источник изображения: rvsn.ruzhany.info

Спутник доставят в США для запуска с площадки SpaceX

КИЕВ, 8 декабря. /ТАСС/. Самолет с украинским спутником дистанционного зондирования земли "Сич-2-30" в среду вылетел из украинского международного аэропорта Борисполь. Спутник будет доставлен в США для запуска с площадки SpaceX, сообщила пресс-служба аэропорта.

"Сегодня в 11:27 (12:27 мск) из международного аэропорта Борисполь вылетел грузовой самолет авиакомпании Turkish Airlines с украинским космическим аппаратом "Сич-2-30" на борту", - говорится в сообщении.

Самолет 12 декабря прибудет в аэропорт Майами. "После завершения таможенного оформления [спутник] будет доставлен в Космический центр имени Кеннеди для прохождения подготовки к запуску и его стыковки с ракетой-носителем Falcon 9 компании SpaceX", - добавили в аэропорту и напомнили, что запуск спутника намечен на 10 января 2022 года.

Киев выбрал американскую компанию SpaceX для запуска спутника "Сич-2-30", изготовленного в Конструкторском бюро "Южное" в городе Днепр (бывший Днепропетровск). Спутник успешно прошел все испытания. Сумма контракта по запуску составляет $1,99 млн. Срок эксплуатации "Сич" - три года. 31 мая стало известно, что КБ "Южное" заключило контракт с компанией ISILAUNCH по выводу на орбиту спутника с пусковой площадки SpaceX с помощью ракеты-носителя Falcon 9.

По информации украинской стороны, запуск данного спутника позволит решать многие актуальные задачи социально-экономического, экологического, информационного, научного и образовательного характера, а также обеспечит реализацию интересов государства в сфере национальной безопасности и обороны. Вывод "Сич" является первым шагом на пути реализации Общегосударственной целевой научно-технической космической программы страны на 2021-2025 годы, которая предусматривает создание украинской космической группировки по меньшей мере из семи спутников. В октябре глава Государственного космического агентства Украины Владимир Тафтай сообщил, что "Сич-2-30" позволит отслеживать ситуацию в Донбассе.

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Страны
США
Украина
Продукция
Днепр
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КБ "Южное"
Проекты
Falcon РН
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