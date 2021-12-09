Рогозин планирует посетить Японию и провести переговоры по космическим проектам

Генеральный директор Роскосмоса посетит страну по приглашению Японского агентства аэрокосмических исследований

БАЙКОНУР /Казахстан/, 8 декабря. /ТАСС/. Генеральный директор Роскосмоса Дмитрий Рогозин сообщил, что в 2022 году планирует посетить Японию по приглашению Японского агентства аэрокосмических исследований (JAXA).

"Я в 2022 году планирую посетить Японию, у меня есть приглашение от JAXA", - сказал Рогозин.

По словам главы госкорпорации, он планирует посетить JAXA, правительство Японии и обсудить совместное сотрудничество.

Ракета-носитель "Союз-2.1а" была запущена в среду с 31-й площадки Байконура в 10:38 мск. На ней на орбиту отправились космонавт-корреспондент ТАСС Александр Мисуркин, японский миллиардер Юсаку Маэдзава и его помощник по бизнесу Ёдзо Хирано. Продолжительность полета корабля составит 12 суток. Мисуркин, Маэдзава и Хирано вернутся на Землю утром 20 декабря.