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ТАСС

Рогозин планирует посетить Японию и провести переговоры по космическим проектам

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Генеральный директор ГК "Роскосмос" Дмитрий Рогозин
Генеральный директор ГК "Роскосмос" Дмитрий Рогозин.
Источник изображения: © Сергей Савостьянов/ТАСС

Генеральный директор Роскосмоса посетит страну по приглашению Японского агентства аэрокосмических исследований

БАЙКОНУР /Казахстан/, 8 декабря. /ТАСС/. Генеральный директор Роскосмоса Дмитрий Рогозин сообщил, что в 2022 году планирует посетить Японию по приглашению Японского агентства аэрокосмических исследований (JAXA).

"Я в 2022 году планирую посетить Японию, у меня есть приглашение от JAXA", - сказал Рогозин.

По словам главы госкорпорации, он планирует посетить JAXA, правительство Японии и обсудить совместное сотрудничество.

Ракета-носитель "Союз-2.1а" была запущена в среду с 31-й площадки Байконура в 10:38 мск. На ней на орбиту отправились космонавт-корреспондент ТАСС Александр Мисуркин, японский миллиардер Юсаку Маэдзава и его помощник по бизнесу Ёдзо Хирано. Продолжительность полета корабля составит 12 суток. Мисуркин, Маэдзава и Хирано вернутся на Землю утром 20 декабря.

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Страны
Казахстан
Япония
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JAXA
Роскосмос
Персоны
Рогозин Дмитрий
Проекты
Байконур
Союз-2 РН
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