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ТАСС

АПЛ "Леопард" после ремонта и модернизации выйдет на испытания в 2022 году

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Вывод из эллинга головного предприятия АО "Центр судоремонта "Звездочка" по завершении стапельного этапа среднего ремонта и модернизации атомной многоцелевой подводной лодки К-328 "Леопард" проекта 971 (заводской номер 832) Северного флота. Северодвинск,
Вывод из эллинга головного предприятия АО "Центр судоремонта "Звездочка" по завершении стапельного этапа среднего ремонта и модернизации атомной многоцелевой подводной лодки К-328 "Леопард" проекта 971 (заводской номер 832) Северного флота. Северодвинск, 25.12.2020.
Источник изображения: Министерство обороны Российской Федерации

По данным источника ТАСС, после ремонта и модернизации АПЛ проекта 971 их арсенал средств поражения на борту останется прежним - 40 единиц ракет и торпед, но он будет расширен за счет крылатых ракет "Калибр-ПЛ"

МОСКВА, 8 декабря. /ТАСС/. Атомная подводная лодка (АПЛ) "Леопард" проекта 971 после ремонта и модернизации выйдет на испытания в 2022 году. Об этом ТАСС в среду сообщил генеральный директор Центра судоремонта "Звездочка" Сергей Маричев.

"Леопард" после ремонта и модернизации выйдет на испытания в море в 2022 году", - сказал он в кулуарах ежегодного совещания руководителей предприятий Объединенной судостроительной корпорации.

По данным источника ТАСС, после ремонта и модернизации АПЛ проекта 971 их арсенал средств поражения на борту останется прежним - 40 единиц ракет и торпед, но он будет расширен за счет крылатых ракет "Калибр-ПЛ". По данным открытой печати, известно, что дальность их полета составляет до 2,5 тысячи км.

На "Звездочке" и ее предприятиях в настоящее время проходят модернизацию пять АПЛ проекта 971, в том числе две из состава Тихоокеанского флота.

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Страны
Россия
Продукция
Club-S
К-328 Леопард
Компании
Звездочка
ОСК
Проекты
971 Щука-Б
Калибр КР
ТОФ
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