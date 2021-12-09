АПЛ "Леопард" после ремонта и модернизации выйдет на испытания в 2022 году

По данным источника ТАСС, после ремонта и модернизации АПЛ проекта 971 их арсенал средств поражения на борту останется прежним - 40 единиц ракет и торпед, но он будет расширен за счет крылатых ракет "Калибр-ПЛ"

МОСКВА, 8 декабря. /ТАСС/. Атомная подводная лодка (АПЛ) "Леопард" проекта 971 после ремонта и модернизации выйдет на испытания в 2022 году. Об этом ТАСС в среду сообщил генеральный директор Центра судоремонта "Звездочка" Сергей Маричев.

"Леопард" после ремонта и модернизации выйдет на испытания в море в 2022 году", - сказал он в кулуарах ежегодного совещания руководителей предприятий Объединенной судостроительной корпорации.

По данным источника ТАСС, после ремонта и модернизации АПЛ проекта 971 их арсенал средств поражения на борту останется прежним - 40 единиц ракет и торпед, но он будет расширен за счет крылатых ракет "Калибр-ПЛ". По данным открытой печати, известно, что дальность их полета составляет до 2,5 тысячи км.

На "Звездочке" и ее предприятиях в настоящее время проходят модернизацию пять АПЛ проекта 971, в том числе две из состава Тихоокеанского флота.